Chor Jubilate sucht neue Leitung

Beim Chor Jubilate handelt es sich um den „jungen Chor“ der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Allmendingen. Er wurde im November 1996 gegründet. Schwerpunktmäßig werden mehrstimmige populäre rhythmische Lieder gesungen. Trotzdem lässt sich der Chor auch für klassische Kirchenchorliteratur begeistern. Feste Termine im Jahr sind in der Regel die Mitgestaltung der Erstkommunion, der Firmung und der Kinderkrippenfeier. Darüber hinaus besteht freie Gestaltungsmöglichkeit. Die jüngste Sängerin des 28 Mitglieder starken Chors ist 16 Jahre alt, die Mehrzahl ist zwischen 30 und 50 Jahren. Die Stimmverteilung ist wiefolgt: elf Sopran, neun Alt, vier Tenor und vier Bass.

Ein Erfolgsmodell

Dass der Chor ein Erfolgsmodell ist, zeigt sich darin, dass sieben Sängerinnen und Sänger bereits seit zehn Jahren und zehn von ihnen sogar seit mehr als 20 Jahren im Chor singen. Bisher finden die Proben vierzehntägig am Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr in den geraden Kalenderwochen im neu renovierten Pfarrer-Sailer-Haus in Allmendingen statt. Die Vergütung erfolgt nach den Richtsätzen der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die bisherige Chorleiterin muss ihre Tätigkeit aus beruflichen Gründen beenden. Wer Lust auf den Chor Jubilate bekommen hat, kann sich an Ulrike Knoll, Telefon: 07391/1331 oder per E-Mail knolls@freenet.de wenden.