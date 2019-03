CDU nominiert 16 Kandidaten für den Gemeinderat

Zwölf Gemeinderatskandidaten für den Kernort und vier für die Teilorte hat die CDU Allmendingen am Dienstagabend im Musikerheim für die Kommunalwahl im Mai nominiert. Sieben von aktuell zehn Räten im Gemeinderat treten nicht mehr an. Die Suche nach neuen Kandidaten gestaltete sich schwierig, sagte der Vorsitzende des Ortsverbandes Walter Haimerl bei der Nominierungsversammlung.

„Wir haben eine tolle Liste hinbekommen“, zeigte sich Walter Haimerl am Dienstagabend optimistisch. Doch es habe viel Überredungskunst gebraucht, bis alle nun auf der Liste Stehenden bereit gewesen seien zu kandidieren. „Wir hatten ein gutes Team im Gemeinderat und wir hoffen nun, dass wir mit den neuen ein ähnlich gutes Ergebnis wie vor fünf Jahren hinbekommen“, schwor er die CDU-Mitglieder auf den Wahlkampf der kommenden Wochen ein.

Von den aktuellen Räten treten nur Wolfgang Fuchs (19 von 20 möglichen Stimmen), Dieter Hammer (19 Stimmen) und Carina Rathgeb (18 Stimmen) wieder an. Sie wollen ihre neuen Gemeinderatskollegen dabei unterstützen, sich gut in die Arbeit in dem Gremium einzufinden und wollen die angefangenen Projekte der vergangenen Jahre weiterbegleiten. „Wir haben sechs Frauen auf der Liste“, sagte Haimerl. Das seien weniger als beim letzten Mal, aber diese seien auf keinen Fall Quotenfrauen, stellte er klar.

Für den Kernort kandidieren im Mai Markus Braig (20 Stimmen), der im Vorstand der Narrenzunft aktiv ist. Ins Gremium möchte auch die dreifache Mutter Anette Fuchs (18 Stimmen). Zur Wahl stellt sich ebenfalls Christopher Fuchs (18 Stimmen), der einen Getränkehandel führt. Auf der Liste steht zudem Andreas Förder (19 Stimmen). Er ist im Vorstand des TSV Allmendingen. Bei der Versammlung bekam Maximilian Haimerl, der Sohn von Walter Haimerl, 20 Stimmen, Dana Hoell-Kautzsch wurde mit 18 Stimmen auf die Liste gewählt. Die fünffache Mutter ist unter anderem im Kleintierzuchtverein aktiv. Markus Huber erreichte 19 Stimmen, er hat drei Kinder und arbeitet bei der Ehinger Straßenmeisterei. Stephanie Kottmann (19 Stimmen) ist Geschäftsführerin bei Kottmann Stahlbau. Ebenfalls für den Kernort kandidiert Robert Schmidt (18 Stimmen), Inhaber des Bistros. Für Hausen steht Michael Kley auf der Liste. Der Bundespolizist bekam 18 Stimmen. Für Ennahofen möchte Dennie Schuster ins Gremium. Der Dirigent des Bergemer Musikvereins bekam 20 Stimmen. Für Weilersteußlingen tritt Teresa Scherb (19 Stimmen) an. Sie ist aktiv im Bergemer Musikverein. Manuela Braig (18 Stimmen) will für Niederhofen in den Rat. Sie ist unter anderem Gruppenleiterin beim SV Niederhofen. Für den Ortsteil Grötzingen konnte laut Haimerl kein Kandidat gefunden werden.