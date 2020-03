Busreise-Unternehmen informiert Besucher – Fahrten ins Corona-Risikogebiet im Herbst geplant

In Ravensburg gibt es jetzt den ersten bestätigten Coronafall, und auch in Isny wurden zwei Menschen positiv getestet. Das hat das Landratsamt Ravensburg am frühen Montagabend mitgeteilt. Es handle sich um „Personen mittleren Alters“, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, so Pressesprecher Franz Hirth weiter. Die Erkrankte in Ravensburg ist offenbar eine Frau.

Wo sich die Menschen mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt haben, ist ungewiss.