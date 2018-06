Burgmaier hat Auftrag über 26 Millionen

Es gibt zwei Neuigkeiten von der Firma Burgmaier in Allmendingen: eine gute und eine gute. Die erste gute Nachricht: Am kommenden Freitag weiht der Metallbau-Spezialist in der Slowakei sein neues Werk ein. Die zweite gute Nachricht: Das von Karl-Hugo Schick geführte Unternehmen hat gerade einen Auftrag fürs Allmendinger Werk im Wert von 26Millionen Euro an Land gezogen. 2014 ist Serienstart, derzeit laufen Vorserien und es werden Muster produziert, so Schick.

In der Slowakei indes – genau gesagt in der Stadt Banská Bystrica (sechstgrößte Stadt der Slowakei mit rund 80000 Einwohnern) – ist in den vergangenen Monaten ein neues Werk entstanden. In Zahlen sieht das folgendermaßen aus: Auf dem 23000 Quadratmeter großen Gelände steht nun ein 5600 Quadratmeter großes Gebäude. 11 Millionen Euro hat Burgmaier in Werk, Gebäude und neue Maschinen investiert. Vorher hatte Burgmaier Slowakia in einem gemieteten Areal produziert.

Arbeitsplätze bleiben

Angesichts einer solchen Investitionssumme stellt sich sofort die Frage, was das für die Werke in Allmendingen, Laupheim und im französischen Faulquemont bedeutet. Schick: „Wir wollen keine Arbeitsplätze von Allmendingen in die Slowakei verlagern. Mit dem neuen Werk wollen wir unsere Wettbewerbssituation verbessern.“

Es gibt zwei Gründe, warum das neue Werk am Standort der Firma in der Slowakei entstanden ist. Geschäftsführer Schick: „Die Produktionskosten in der Slowakei sind günstiger als in Westeuropa.“ Außerdem legten Kunden heutzutage Wert darauf, dass Unternehmen (auch) in Osteuropa produzieren, erklärt der Unternehmenschef.

Bereits 2004 hat Burgmaier in der Slowakei ein Unternehmen gekauft, das damals zwölf Mitarbeiter hatte. Heute arbeiten 90 Menschen in Banská Bystrica. Die slowakischen Mitarbeiter hatten sich einfach ebenso wie die Firmenangehörigen in den anderen drei Burgmaier-Werken „eigene Räume“ gewünscht.

Am Freitag werden Karl-Hugo Schick, seine Frau, seine Eltern Elli Schick-Burgmaier und Bruno Schick, die Leiter aller vier Werke und die Angestellten aus dem Vertrieb in die Slowakei reisen, um das neue Werk offiziell einzuweihen. Dabei wird auch ein ganz neu produzierter Film über die Firma zu sehen sein. Zum Empfang erwartet werden auch Lokalpolitiker aus Banská Bystrica, da Burgmaier das erste Unternehmen ist, das sich im neuen Industriegebiet in Salkova angesiedelt hat. Abends sind dann alle Mitarbeiter vor Ort samt ihrer Angehörigen zu einer Feier eingeladen.

Burgmaier bleibt sich also treu: „Wir sind ein Familienbetrieb“, betont Schick. Ihm geht es deswegen darum, mit dem neuen Werk ein langfristiges Wachstum zu erzielen, keine schnellen Gewinne. Das sei wichtig in der Branche, da der Markt der Automobilindustrie starken Schwankungen unterworfen sei. Von Banská Bystrica aus wird Burgmaier den osteuropäischen Markt, aber auch China und Indien beliefern.