Burgmaier-Geschäftsführer geht in Ruhestand

Johann Bernhard, der technische Geschäftsführer der Allmendinger Firma Burgmaier Techologies geht mit 62 Jahren in den Ruhestand. Bernhard, der am 1. Januar 1991 als technischer Betriebsleiter bei dem Automobilzulieferer in Allmendingen begonnen hatte und 1996 zum technischen Geschäftsführer bestellt wurde, hörte zum 30. Juni auf.

Er hat das Wachstum der Firmengruppe Burgmaier und den Aufbau der Standorte in Faulquemont (Frankreich), Laupheim und Banska-Bystrica (Slowakei) maßgeblich mitgestaltet, teilt die Allmendinger Firma mit. „Wir bedauern das Ausscheiden sehr. Seine technische Kompetenz, seine Kreativität und seine Innovationskraft genauso wie seine positive Ausstrahlung und seine optimistische Persönlichkeit werden uns sehr fehlen. Gerade jetzt, in der ,Corona-Krise’ und dem parallel stattfindenden Technologiewandel hin zur Elektromobilität hätten wir ihn mehr denn je gebraucht“, sagt Karl-Hugo Schick, geschäftsführender Gesellschafter von Burgmaier. Bernhard, der der Burgmaier-Unternehmensgruppe weiter bei Bedarf beratend zur Verfügung stehen wird, möchte in seiner nun gewonnenen Freizeit seinen Hobbys Musik, Reisen und Golfen mehr Zeit widmen.