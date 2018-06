Burgmaier-Azubis renovieren Spielplatz

Bereits zum dritten Mal haben sich die Auszubildenden der Firma Burgmaier dazu entschieden, sich einem sozialen Projekt anzunehmen. Die Gemeinde Allmendingen war bereit, ein geeignetes Objekt zur Verfügung zur stellen. So war es in diesem Jahr nicht das Altersheim oder Kindergarten, den die Auszubildenden renovierten, sondern der Spielplatz beim Gasthaus „Kreuz“.

Am vergangenen Donnerstag begannen für 16 Azubis bereits die Vorarbeiten an dem Rutschenturm. Die alte Farbe musste runter, alles musste angeschliffen werden. Kurzerhand wurde das Dach abmontiert und am Boden weiterbearbeitet. Die zu Beginn herrschende Euphorie wich im Laufe des Tages etwas, denn das Abschleifen war sehr anstrengend und mühsam. Am Ende des Tages war es dann dennoch geschafft. Alles war abgeschliffen, das Dach sogar schon zweimal mit neuer Farbe versehen. Am Samstag trafen sich nochmals 14 Auszubildende, um den Turm nun mit neuer Farbe zu versehen. Die Auszubildenden haben so ihre Arbeitszeit als Eigenleistung in das soziale Projekt eingebracht. Nach einer kurzen Einweisung und kleinen Vorarbeiten konnte auch schon mit dem Streichen begonnen werden.

Im Handumdrehen war der Turm einmal komplett gestrichen und eine Vesperpause war mehr als verdient. Auf in die zweite Runde und bis zur Mittagspause war auch diese geschafft. Anschließend wurden noch die Feinheiten nachgestrichen und korrigiert, sodass die Kinder in Allmendingen wieder mit Freude auf ihrem Spielplatz spielen können.

Für die Ausbilder der Firma Burgmaier war es ein tolles Erlebnis, mit ansehen zu können, was mit Teamwork alles geleistet werden kann und dass doch so viele Auszubildende ihren freien Samstag investierten, um an diesem sozialen Projekt teilzunehmen.