BSV Ennahofen ehrt zahlreiche Mitglieder

Der Bergemer Sportverein Ennahofen hat bei seiner jährlichen Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Viele Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue geehrt. Im Mai wird Sabine Scherb das Café Auszeit im Sportheim eröffnen.

Thomas Mang begrüßte an diesem Abend zum ersten Mal als Vorsitzender die anwesenden Mitglieder und Gäste im Sportheim. Namentlich begrüßt wurde Bürgermeister Florian Teichmann. Kassierer Florian Schmuker überbrachte in seinem Bericht positive Nachrichten von den Finanzen. Auf die Frage, was der Verein mit dem Kassenüberschuss tun wird, deutete er auf die anstehende Sanierung des Sportheimdaches hin. Diese steht im kommenden April an und ist nur durch die fleißige Unterstützung der Mitglieder und der örtlichen Firmen zu bewältigen. Anschließend berichteten die einzelnen Abteilungen rückblickend von ihrem sportlichen Jahr und den Aktivitäten. In der vergangenen Saison ging die aktive Fußballmannschaft eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Allmendingen ein. Die Abteilung Jugendfußball bildete eine Spielgemeinschaft mit den Vereinen TSV Allmendingen, SG Altheim und SV Niederhofen und die Fußballderinnen mit der SG Altheim. Die Hobbytennismannschaft wurde im vergangenen Jahr ungeschlagen Meister und in der bevorstehenden Saison tritt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine aktive Tennisherrenmannschaft in der Verbandsrunde an. Im Verein bildet das Turnen die größte Abteilung mit rund 170 aktiven Sportlern. Unter dem breiten Angebot von sieben Sparten zählen zudem drei Jazz-Tanz-Gruppen für Mädels und Jungs unterschiedlichen Alters.

Bürgermeister Florian Teichmann betonte in seiner Rede das ehrenamtliche Engagement des jungen Vorstands und richtete lobende Worte an diesen für die Übernahme dieser Tätigkeiten.

Café Auszeit am Wasserturm

Einige Neuerungen ergeben sich bei der Nutzung des Sportheims des BSV Ennahofen. Sabine Scherb aus Weilersteußlingen eröffnet am 1. Mai 2019 das Café Auszeit am Wasserturm. Das Café wird am Wochenende Kaffee und selbstgebackene Kuchen, erfrischende Getränke und bodenständige Speisen den Gästen anbieten. Für die Kinder wird von der Gemeinde Allmendingen und ehrenamtlichen Helfern ein Spielplatz eingerichtet und für die Erwachsenen stehen Liegestühle zum Entspannen bereit.

Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft: Petra Schrade, Hans-Peter Lang, Brigitte Buchholz, Elisabeth Schuster, Veronika Füss, Bernhard Kocher, Winfried Holz. Für 30-jährige Mitgliedschaft: Jürgen Wekenmann, Rolf Schaude, Roland Geprägs. Für 20-jährige Mitgliedschaft: Elfriede Grab, Michael Schrade, Peter Rieger, Christoph Klose, Josef Kloker, Bettina Laitenberger, Jonas Grab, Lisa Grab.