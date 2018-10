Brennendes Auto kommt bei Übung an Lagergebäude zum Stehen

Ein kurioses, aber doch realistisches Szenario haben sich die Wehrleute auf den Lutherischen Bergen für ihre Hauptübung am Samstagnachmittag einfallen lassen. Angenommen wurde, dass ein Auto während der Fahrt Feuer fing und der Fahrer seinen Wagen an einem Lagergebäude zum Stehen brachte. Der Rauch zog ins Gebäude und ein dort anwesender Lagermitarbeiter musste gerettet werden.

Als Übungsobjekt diente das ehemalige Lagergebäude der Donau-Iller-Bank. Gelagerte Waren gibt es hier nicht mehr, dafür war am Samstag der Heimatverein in dem Gebäude im Mosteinsatz und verlängerte aber seine Mittagspause, um nicht mit der übenden Feuerwehr ins Gehege zu kommen, wobei sich nach und nach Kundschaft mit Anhängern einfand und es etwas eng wurde.

Atemschutzträger retteten den Lagermitarbeiter. Der „Holzmichel“, also eine Puppe, wurde aus dem Lagergebäude auf einer Trage an die frische Luft befördert. Rund 20 aktive Wehrleute waren unter der Einsatzleitung von Vize-Abteilungskommandant Christoph Klose im Einsatz. Abteilungskommandant Thomas Baur beobachtete, wie der Allmendinger Gesamtkommandant Patrick Fähnle die Hauptübung, die bei laufendem Verkehr an der Grießtalstraße und mit einigen Zuschauern, darunter Ortsvorsteher Günther Mang und Alt-Ortsvorsteher Hans Schrade, ablief.

Feuerwehr rettet Bürgermeister

Gesamtkommandant Fähnle wies am Rand der Hauptübung in Grötzingen auf den gleichen Termin am Samstag, 27. Oktober, in Allmendingen hin. Dann soll Bürgermeister Florian Teichmann mit dem Gemeinderat per Drehleiter aus dem Rathaus gerettet werden.

Das Szenario sieht vor, dass im Bürgerbüro aufgrund eines technischen Defekts ein Brand mit Rauchbelastung im Treppenhaus entsteht, weshalb die Räte im Obergeschoss eingeschlossen sind. Diese Übung findet am Vormittag ab 10 Uhr mit der Drehleiter aus Blaubeuren statt.