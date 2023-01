Blutspendetermin des DRK in Allmendingen

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet am Donnerstag, 19. Januar, in Allmendingen einen Termin zur Blutspende an. Dies ist möglich im Zeitraum von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle. Gerade zu Beginn eines Jahres seien Blutreserven besonders knapp, schreibt das DRK, das dringend um Blutspenden bittet. „Besonders innerhalb der ersten Wochen nach dem Jahreswechsel wird es erfahrungsgemäß knapp. Krankenhäuser fahren den Betrieb hoch und zugleich fallen viele Spenderinnen und Spender aufgrund von Urlaub oder krankheitsbedingt für die Blutspende aus“, unterstreicht Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich, die einfach online zu reservieren ist unter www.blutspende.de/termine.

Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspendegibt es auf www.blutspende.de oder telefonisch unter 0800/1194911.