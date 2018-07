Blutspendeaktionen sind die Höhepunkte

In der Sportgaststätte hat der DRK Ortsverein Allmendingen am Freitag bei der Mitgliederversammlung Rückschau auf das vergangene Jahr gehalten. Vorsitzender Robert Rewitz ehrte zwei anwesende Mitglieder.

Die drei Blutspendeaktionen waren nach Aussage des Vorsitzenden im vergangenen Jahr die Höhepunkte der Vereinsaktivitäten. Mehr als 1000 Spender seien gekommen. Das sei allerdings ein leichter Rückgang gegenüber früheren Jahren. Manche Spender kämen wegen des hier servierten guten Essens nach Allmendingen. Mit Straßensammlungen und Ersthilfekursen werbe der Verein für die Arbeit des Roten Kreuzes.

Rund 200 ältere Mitbürger waren im November beim Seniorennachmittag Gäste des Roten Kreuzes, berichtete Schriftführerin Michaela Schmid. Bereitschaftsleiter Günter Miehle gab bekannt, der Verein habe Ende des vergangenen Jahres aus 25 Bereitschaftsmitgliedern, 30 Arbeitskreisteilnehmern und 31 im Jugendrotkreuz organisierten Kindern und Jugendlichen bestanden. Zur Zeit sei die Mitgliederzahl rückläufig. Im Einsatz war der DRK-Ortsverein beim Nachtumzug der Narren, beim Kreiselmusikfest des Musikvereins, beim Open Air in Niederhofen, beim Fest im Zentrum (FiZ) in Allmendingen, bei der Sichelhenke in Hausen, bei den Gesundheitstagen, beim Seniorennachmittag und beim Volkstrauertag. Der Arbeitskreis und weitere freiwillige Helfer engagierten sich bei den drei Blutspendeterminen in der Turn- und Festhalle. Während der Badesaison leistete der Verein an Sonn- und Feiertagen Bereitschaftsdienst im Waldfreibad. DRK-Kreisvorsitzende Ronja Kemmer informierte, der Kreisverband habe 800 Mitglieder verloren, aber 1300 neue dazu gewonnen. Rewitz und Kemmer ehrten Aloisia Michelberger für 25 und Ramona Ganser für fünf Jahre Mitgliedschaft. In Abwesenheit wurden Markus Falk für 20, Gerda Schramm für 15 und Ute Bayer für zehn Jahre geehrt. Am 18. August feiert der DRK-Verein ein Grillfest. Der nächste Blutspendetermin ist der 27. September.