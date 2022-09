Blutspende-Aktion des DRK in Allmendingen

Blut ist knapp und jede Blutspende zählt. Das DRK bittet alle Spendewilligen in Allmendingen, sich einen Termin zur Blutspende einzuplanen. Nächster Blutspendetermin ist am Donnerstag, 29. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle, Marienstraße 16. Alle Blutspender, die einen Erstspender zur Blutspende mitbringen, erhalten vom DRK-Blutspendedienst eine Kinokarte, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800 / 11 949 11