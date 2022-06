Bluspender vom DRK dringend gesucht

Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt. Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert, heitß es in einer Pressemitteilung des DRK. Das DRK bittet deswegen dringend, Blu zu spenden. Nächster Blutspendetermin ist am Donnerstag, 30. Juni, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle, Marienstraße 16 in Allmendingen. Das DRK bittet alle Spendewilligen, sich einen Termin zur Blutspende zu reservieren. Alle verfügbaren Termine sind online unter terminreservierung.blutspende.de zu finden.