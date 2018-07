Bio-Landwirt wagt Weizen-Experiment auf der Alb

Bio-Landwirt Jürgen Schrade aus Grötzingen baut alte Getreidesorten an. Es ist auch ein Test, ob diese auf die Alb passen. Eine große Tafel auf dem Feld unweit von Grötzingen macht darauf aufmerksam.

Der schwäbische Alb-Weizen, der rund um das Schild wächst, passe gut zu Bio-Bauern, sagt Schrade, der Nebenerwerbslandwirt ist. Die Sorte „Hermes“ habe sehr große Ähren und lange Granen. „Es ist gut, dass das Getreide oben zumacht, so kommt das Licht nicht rein und der Unkrautwuchs wird unterdrückt.“ 2010 hat Schrade auf Bio umgestellt, was vor allem mit den niedrigen Preisen zu tun hatte, die ihm zuvor Kopfzerbrechen bereitet hatten. Den Alb-Weizen nimmt ihm Heinrich Beck, Inhaber des Bäckerbetriebs „Becka Beck“, seit rund zwei Jahren ab. 16 Filialen hat die Bäckerei aus Römerstein, unter anderem in Blaubeuren und Heroldstatt.

Schwierig, Weiten in der dieser Gegend hinzubekommen

Eigentlich sei es schwierig, Weizen in dieser Gegend hinzubekommen, was an den kargen Bodenverhältnissen liege, sagt Schrade. Außerdem verwende er als Bio-Landwirt ja keinen Kunstdünger. Eine Herausforderung sei es, den Eiweiß-Gehalt des Weizens hinzubekommen. In diesem Jahr gebe es wegen Trockenheit zudem Einbußen.

Auf insgesamt acht Hektar baut der Grötzinger Landwirt die alten Weizen-Sorten Hermes, Karneol und Rotweizen an. „Jede Sorte schmeckt anders“, sagt Heinrich Beck. Der Rotweizen werde das erste Mal versuchsweise angebaut. Begeistert betrachtet Beck die roten Körner von dem Feld bei Grötzingen in seinen Händen und stellt sich schon vor, wie die Brötchen daraus wohl schmecken werden. Den Samen habe man von alten Züchtern bekommen, die aufgehört haben. „Wir führen die Sorte jetzt weiter.“ Die Züchter werde er weiterhin unterstützen, sagt Beck.

Kaum mehr Dinkel in Deutschland

„Mein Vater hat schon Dinkel verarbeitet“, erklärt er. „Doch mittlerweile gibt es kaum mehr Dinkel in Deutschland.“ Der Familie sei aufgefallen, dass Kinder mit Neurodermitis Dinkel viel besser vertragen als den typischen Weizen. Auch auf Regionalität lege er wert. „Seit 2001 verwenden wir gutes Getreide von der Schwäbischen Alb.“ Weil die Kunden auch immer bewusster einkaufen würden, habe er später mit Bio noch einen draufgesetzt. „Wir zahlen auch faire Preise an die Landwirte“, betont Beck.

Insgesamt würde man in Deutschland sehr wenig für Lebensmittel ausgeben, derzeit nur elf Prozent des Einkommens. erklärt der Bäcker. „In den 70er-Jahren waren es noch 35 Prozent.“ Und dann hätten Bauern noch mit immer mehr Bürokratismus zu kämpfen. „Aber jeder hackt auf den Landwirten rum.“ Dass man mit alten Sorten und ökologischer Landwirtschaft die Menschen nicht ernähren könne, dieses Argument lässt Beck nicht gelten. Immerhin würden die Menschen auch nahezu ein Drittel ihrer Lebensmittel wegwerfen.

Für den Bio-Landwirt Jürgen Schrade wie auch für den Geschäftsführer der Bäckerei „Becka Beck“ ist es ein Segen, dass sie sich als Partner gefunden haben, die mit Herzblut dabei sind, etwas anders zu machen.

