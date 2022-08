Betreuungspersonal für Kindergarten gesucht

Die Gemeinde Allmendingen sucht für den Kindergarten in Weilersteußlingen dringend Betreuungspersonal. Wie die Gemeinde mitteilt, würden immer mehr Eltern die Möglichkeit nutzen, ihr Kindergartenkind an drei Tagen in der Woche (Montag, Dienstag und Donnerstag) zum Mittagessen in der Grundschule Weilersteußlingen anzumelden. Für die Betreuung dieser Kinder sucht die Gemeinde Allmendingen deshalb für die Zeit ab 1. September von 12.30 bis 13.30 Uhr Betreuungspersonal. Wer an dieser Aufgabe interessiert ist, kann sich bei der Gemeinde melden und beim Bürgermeisteramt Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen, eine Bewerbung einreichen. Nähere Informationen gibt es bei Ulrike Baur, E-Mail ulrike.baur@allmendingen.de oder Telefon 07391 701515.