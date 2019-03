Bergemer Musikverein setzt sich effektvoll in Szene

Bestens in Form hat sich der Bergemer Musikverein am Samstag bei seinem Jahreskonzert in der Weilersteußlinger Gemeindehalle präsentiert. Mit Bravour meisterte Dominik Rewitz seinen Einstand als neuer Dirigent des Jugendgemeinschaftsorchesters.

Mit der „Cayuga Lake Overture“ von Michael Sweeney eröffnete das von Andrea Mang dirigierte Jugendvororchester des Bergemer und des Allmendinger Musikvereins den Blasmusikabend vor vollem Haus. Von einem kleinen Ansager in akzentfreiem Deutsch angekündigt erwies sich „Ein Strauss für dich“ als gelungene Art, Wiener Walzer auf jugendgemäße Art wiederzugeben. Bei der Zugabe „Havana“ gab die stellvertretende Dirigentin Linda Rapp den Takt vor.

Einen starken Einstand als Dirigent des Jugendgemeinschaftsorchesters hatte Dominik Rewitz bei der schwungvollen Darbietung des von Jacob de Haan für sinfonisches Blasorchester geschaffenen Werks „Sbandiamo!“ Was bei der Uraufführung anlässlich des gleichnamigen Festivals in der umbrischen Stadt Gubbio hervorragend tönte, kam auch in Weilersteußlingen bestens an. „Ich habe alles von den Jungs und Mädels abverlangt“, sagte der junge Dirigent zur differenzierten Wiedergabe der ebenfalls von Jacob de Haan komponierten fünfsätzigen Suite „Dakota“ mit indianischen Szenen. Mächtig durchzog der große Geist den Qualm der Zeremonialpfeife. Schmissige Militärmusik lieferte das 52-köpfige Jugendorchester mit Julius Fuciks Armeemarsch „Die Regimentskinder" als Zugabe ab.

Einen klangstarken Einstieg in das fünfteilige Programm der 77 Musiker zählenden Kapelle des Bergemer Musikvereins stellte Thomas Asangers Konzertmarsch „Sympatria“ dar. Ganz auf Oberstufenniveau bewegte sich die starke Formation in dem von Johan de Meij arrangierten Medley „Moment for Morricone“, einer der weltweit erfolgreichsten Veröffentlichungen für Blasorchester. „Spiel mir das Lied vom Tod!“ war darin eine nicht nur von den Posaunen höchst effektvoll gemeisterte Herausforderung.

Transparent und in sorgfältiger Abstufung der Dynamik arbeitete sich das Orchester durch die vielschichtige Struktur des Konzertwerks „Alcatraz“ von Fritz Neuböck. „La Isla de los Alcatraces” ( „die Insel der Pelikane”) in der Bucht von San Francisco bot Gelegenheit für die klangraumfüllende Betrachtung ihrer wechselvollen Geschichte.

Nach der ins Programm eingeschobenen Ehrung langjähriger Musiker war Gelegenheit für die Präsentation solistischer Virtuosität. Solche stellten die Flötistinnen Tamara Schaude und Leonie Schwarzmann bei „Twinkling Flutes“ von Richard Comello glänzend unter Beweis.

Den Rand der Höchststufe streifte der Bergemer Musikverein mit „Hobbits“, dem fünften Satz der Sinfonie Nr. 1 "Der Herr der Ringe" von Johan de Meij. Hier bewegt sich das musikalische Geschehen in der von John Ronald Reuel Tolkien geschaffenen Fantasiewelt Mittelerde. Im Finalsatz wird das sorgenfreie, optimistische Wesen der Hobbits in einem fröhlichen Volkstanz dargestellt, während die Entschlusskraft und der Edelmut des Hobbit-Volkes ihren musikalischen Niederschlag in einer strahlenden Hymne finden, die sich aus dem heiteren und lebhaften Tanz entwickelt.

„Ihr zahlreicher Besuch zeigt, dass der Bergemer Musikverein auf dem richtigen Weg ist“, deutete Dirigent Dennie Schuster die voll besetzte Weilersteußlinger Gemeindehalle und kündigte die Rosmarie-Polka von Václav Maňas als erste Zugabe an. Die vom Publikum lauthals geforderte zweite war das von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio verfasste Abendlied „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Dieses berührte das Gemüt durch das umrahmende Spiel von drei Alphornisten und zweistimmigen Gesang.