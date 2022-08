Bergemer Musikverein ist kreativ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Bergemer Musikvereins Grötzingen wurde deutlich, dass das Vereinsleben auch im Jahr 2021 durch die Pandemie und deren Einschränkungen geprägt war.

Um das Vereinsleben nicht ganz einschlafen zu lassen, war besonders in den ersten Monaten des Jahres Kreativität gefragt: Videobotschaften für fördernde Mitglieder anstatt Geburtstagsständchen, ein Autokorso anlässlich einer Musikerhochzeit und zwei Online-Stammtische, damit sich die Musikerinnen und Musiker mal wieder sehen konnten. Als in den Sommermonaten die Corona-Einschränkungen dann gelockert wurden, hatten die Musiker ein paar schöne Auftritte und Momente miteinander.

So berichtete Schriftführerin Sonja Stöferle von offenen Proben in allen drei Ortschaften und in Hütten, um die Bevölkerung mit Live-Blasmusik zu erfreuen. Auch ein Ausflug mit musikalischem Auftritt nach Salmendingen stand auf dem Programm. „Nach so langer Zeit war dies für das Miteinander und die Kameradschaft sicherlich mal wieder notwendig und wichtig und jeder hatte seinen Spaß an diesem Tag“, ist sich der erste Vorsitzende Tobias Rapp sicher. Auch das Bergemer Herbstfest, das fast „normal“ stattfinden konnte, war ein voller Erfolg. Damit konnte die Vereinskasse aufgebessert werden, die laut Kassier Philipp Mang unterm Strich mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte.

Auch Dirigent Dennie Schuster hatte aus musikalischer Sicht wenig zu berichten, da die erste Probe 2021 erst Ende Juni stattfinden konnte. Schön war, dass trotz der längeren Pause wieder so viele Musiker motiviert und mit großer Freude zum Musizieren kamen.

Gleiches gilt für die Jugendorchester: Keine Jugendlichen haben aufgrund der langen Durststrecke aufgehört. „Im Gegenteil, wenn ich mir den Auftritt bei unserem diesjährigen Gartenfest so anschaue, sind wir wieder auf einem richtig guten Weg zurück in die Normalität“, freut sich Jugendleiter Matthias Schrade. „Nicht nur einen super Auftritt der beiden Jugendorchester, auch das BMV-Wir Gefühl konnte man förmlich spüren. Viele von unseren Jüngsten halfen schon tatkräftig bei Arbeitsdiensten mit und sind beim Auf- und Abbau voll dabei.“

Auf der Tagesordnung stand auch die Ehrung von zahlreichen fördernden Mitgliedern. Der erste Vorsitzende bedankte sich bei ihnen im Namen des Musikvereins für die langjährige Unterstützung, Treue und Verbundenheit.