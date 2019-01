Bergemer Musikverein bestätigt Vorstand im Amt

Seinen gesamten Vorstand hat der Bergemer Musikverein Grötzingen am Samstag bei der gut besuchten Generalversammlung im Amt bestätigt. Der Verein zählt 405 Mitglieder, davon allein 83 Musiker im Blasorchester.

Nach der schwungvollen Einstimmung durch die Musikkapelle begrüßte Vorsitzende Bianca Scherb die zahlreich erschienenen Mitglieder und namentlich Joachim Keller als stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Allmendingen, sowie die Ortsvorsteher Günther Mang (Grötzingen), Hans Jakob Schaude (Weilersteußlingen) und Jochen Schaude (Ennahofen). Von einem regen Vereinsleben zeugten die Berichte des Vorstands in dem auch als Gemeindekommunikationszentrum dienenden Probenraum. Einschließlich des Nachwuchses zählt der Musikverein 127 Aktive. Dazu kommen 278 fördernde Mitglieder aus den drei Orten der Lutherischen Berge und darüber hinaus. „Wir sind auch ohne die neuen Vorschriften immer sensibel mit den Daten der Vereinsmitglieder umgegangen“, sagte Vorsitzende Bianca Scherb zur neuen Datenschutzverordnung.

Schriftführerin Sonja Looser listete die Ereignisse des vergangenen Jahres auf. Es begann nach der Jahresversammlung mit einer gut besuchten Après-Ski-Party. Erster Höhepunkt war das Jahreskonzert in der Weilersteußlinger Gemeindehalle. Anfang April fand das Kabarett im Kommunikationszentrum mit den Kächeles großen Zuspruch. Konzentrierte Arbeit der Musiker erforderte die Aufnahme einiger Musikstücke für eine CD. Auswärtige Auftritte standen im Sommer beim Mundinger Waldfest, bei der Talentparade in Emerkingen, beim Umzug des Kreismusikfests in Kirchen, bei der Feierabendserenade in Schmiechen, beim Ehinger Sommerfest und beim Allmendinger Fest im Zentrum an. Als Erfolg verbuchte der Verein das eigene Gartenfest bei schönem Wetter. Im Oktober gab es einen Ausflug zum „Blasmusikfestival am Wilden Kaiser“ in Ellmau/Tirol. Als gelungene Veranstaltungen in der Heimat wurden die Q-Stall-Party beim Hoffest von Familie Kegel und das Bergemer Herbstfest registriert. Viel Aufwand erforderte laut Aussage von Dirigent Dennie Schuster die CD-Aufnahme zusammen mit den Musikvereinen Ennabeuren und Westerstetten. Dieses Jahr wird die Musikkapelle zusammen mit dem Kirchenchor wieder ein Kirchenkonzert in Weilersteußlingen veranstalten. Von den 39 Gesamtmusikproben besuchten Hans Geprägs 38, Patrick Späth 37, Hans-Peter Lang und Teresa Scherb 36, Leonie Schwarzmann, Jochen Scherb und Lukas Kleinert 35.

55 Kinder und Jugendliche werden im Verein ausgebildet, berichtete Jugendleiter Matthias Schrade. Im vergangenen Jahr begannen sieben Kinder ihre Ausbildung. Die mit Jungmusikern von den Bergen und aus Allmendingen besetzen Gemeinschaftsformationen waren bei Wertungsspielen sehr gut.

Vorsitzende Bianca Scherb ehrte mit der Verbandsehrennadel in Gold mit Diamant für 40-jährige aktive und fördernde Mitgliedschaft Karin Bausch und in Abwesenheit Ralf Paal. Ebenfalls nicht anwesend waren die für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft mit der Verbandsehrennadel in Gold zu ehrende Martha Seiffert und die mit der Vereinsehrennadel in Silber für 40 Jahr Mitgliedschaft auszuzeichnenden Hannelore Probst und Heidi Mang.

Der einstimmigen Entlastung folgte die Neuwahl des Vorstands. Bestätigt wurden Vorsitzende Bianca Scherb, ihre Stellvertreterinnen Teresa Scherb und Annika Kegel, Schriftführerin Sonja Looser, Kassierer Philipp Mang, die Beisitzer Jochen Scherb, Frank Geprägs, Patrick Späth, Susanne Schwarzmann, Hans Peter Miller, Bernd Geprägs und Tobias Geprägs. Bestätigt wurden Jugendleiter Matthias Schrade und Jugendvertreter Fabian Schwarzmann. Kassenprüfer sind Daniel Staiger und Susanne Schaude.