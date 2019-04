Ein umfangreiches Programm haben sich die 106 Bergemer Landfrauen für dieses Jahr vorgenommen, erklärte die Vorsitzende Gunda Staiger bei der Jahresversammlung. So soll es am kommenden Samstag, 13. April, im Farrenstall ein für alle offenes Musikevent mit einem DJ geben, auf einer Großleinwand erscheinen die Gesichter der singenden Stars. Natürlich soll auch getanzt werden.

Am 24. April geht es für die Landfrauen nach Stuttgart ins Musical zu Aladdin oder Anastasia. Am 25. April besichtigen die Landfrauen die Gärtnerei Stöferle in Dellmensingen. Abfahrt ist um 13.15 Uhr mit Fahrgemeinschaften. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen in der Gärtnerei. Im Mai, der genaue Termin steht noch nicht fest, gibt es eine Abendwanderung. Am FIZ in Allmendingen am 27./28 Juli wollen die Landfrauen teilnehmen. Der Wohlfühlabend ist am 25. Oktober im Bürgerhaus. Am 9. November gibt es nochmal ein Musikevent im Farrenstall.

Viele warten schon auf den Vortrag mit Viktor Terpeluk über den Umgang mit dem Tod und das Leben der Seele danach. Im Dezember wird wieder ein Weihnachtsmarkt besucht. 2020 wollen die Bergemer Landfrauen dann die Passionsfestspiele in Oberammergau besuchen, Anmeldungen werden jetzt bereits erbeten.

Emsig unterwegs waren die Landfrauen auch im vergangenen Jahr, Gunda Staiger gab nochmal einen Rückblick auf die Höhepunkte wie das 40-jährige Bestehen. An 38 Veranstaltungen beteiligten sich 900 Frauen. „Unsere Themen sind interessant und zeitgemäß für alle Frauen im ländlichen Raum, ob jung oder alt. Wir sind nicht nur gute Kuchenbäcker, das können wir auch, Landfrauen machen das Landleben sympathisch“, sagte Gunda Staiger.

Bei den Wahlen wurde sie in ihrem Amt bestätigt. Zweite Vorsitzende ist Martin Paal, Kassiererin Jutta Scherb, Schriftführerin Barbara Schrade. In den Ausschuss gewählt wurden für Ennahofen Ulla Gaus und Claudia Schaude, für Grötzingen Kristina Beck, für Weilersteußlingen Susanne Schaude und Sabine Scherb. Kassenprüfer sind Elsbeth Looser und Simone Geprägs.