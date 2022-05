Bergemer LandFrauen gehen zum zweiten Mal auf Erkundungstour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 7. Mai fand die zweite Bergemer Erkundungstour in Ennahofen statt. Den Auftakt machte Stefan Stark mit seinem Brennholzhandel. Ein Unternehmer, der sehr gefragt ist dank seiner hohen Qualität an Holzscheiten. Mit einem Zwinkern verriet er die Geheimzutat der Pizzerien im Umkreis – 30cm lange, getrocknete Brennholzscheite vollautomatisch hergestellt in Ennahofen.

Nach einem kurzen Fußmarsch fand sich die Gruppe bei der Adolph Mayer GmbH ein. Stellvertretend führten Günther Geprägs und Niklas Mayer durch die Betriebsgebäude. Der Liebherr Zulieferer betreibt großen Aufwand bei der Qualitätssicherung, um die hohen Standards des Ehinger Konzerns zu erfüllen. „Unser Erfolgsrezept ist jedoch der Zusammenhalt in unserer Familie. Wir ziehen an einem Strang und investieren jeden erwirtschaften Cent zurück in das Unternehmen“, erklärt Geprägs. Die Adolf Mayer GmbH beweist, wie man mit Hilfe von moderner Technik und dem richtigen Willen flächenschonend 53 Arbeitsplätze in bestehende Räumlichkeiten integrieren kann und setzt damit einen ganz eigenen Standard.

Mit Maibowle gestärkt zog die Gruppe der LandFrauen weiter zu Bernhard und Carola Münch. Die beiden sind Münchsystem, ein Unternehmen das in der ganzen Welt einen Namen hat. Aktuell werden Patienten aus Australien, China oder dem Profi-Fußballbereich behandelt. „Die Einfachheit macht unseren Erfolg aus“, erklärt Bernhard Münch. Angetrieben durch den Wunsch der eigenen Tochter mit ihrer Behinderung mehr Lebensqualität zu ermöglichen, nutzte Münch seine Beobachtungsgabe und entwickelte Münchsystem. Eine Vorgehensweise, die er sich lizenzieren ließ und nur an eine handverlesene Gruppe an Therapeuten jährlich weiter gibt.

Susanne Preis-Ackermann bekannt aus der Ehinger Schwanengasse mit ihrem Modegeschäft „Fashion Wave“ rundete die Tour ab. Der Wunsch, Menschen individuell und schön einzukleiden unabhängig von der Konfektionsgröße, das treibt die Unternehmerin, die in Ennahofen wohnt, an.

Beladen voller neuer Eindrücke gesellten sich die Landfrauen und Männer zu Ulla Gaus und Team im Hirsch Ennahofen. Bei Grillwurst und Getränken konnten alle gemeinsam das Erlebte besprechen und sich austauschen.