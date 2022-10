Bergemer Herbstfest mit Metzelsuppe

Der Bergemer Sport- und Musikverein lädt am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr zum Herbstfest mit Metzelsuppe in die Bergemer Gemeindehalle in Weilersteußlingen ein. Laut Info des Vereins gibt es zum Mittagessen neben Kesselfleisch sowie Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut auch Schnitzel mit Pommes und einen Putenrollbraten.

Nachmittags bei Kaffee und Kuchen spielen die beiden Jugendorchester des Vereins. Außerdem stehen verschiedene Vorführungen des Sportvereins auf dem Programm. Die Kinder dürfen sich auf das Kinderschminken und eine Bastelecke freuen, teilen die Verantwortlichen mimt.

Für einen gemütlichen Ausklang sorgt eine kleine Besetzung des Bergemer Musikvereins ab 17.30 Uhr. Bis 19.30 Uhr wird auch Vesper ausgegeben. Außerdem gibt es am Verkaufsstand verschiedene Wurstsorten zum Mitnehmen.