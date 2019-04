Zu viel getrunken hatte am Montag ein Autofahrer in Allmendingen. Gegen 22 Uhr fuhr der 58-Jährige in der Ehinger Straße. Eine Polizeistreife stoppte den VW-Fahrer. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte zu viel getrunken. Der Fahrer musste sein Auto stehen lassen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.