Beherztes Eingreifen: Mitarbeiter löschen brennende Maschine

In einer Allmendinger Firma ist am Dienstagnachmittag eine Maschine in Brand geraten. Kurz vor 16.30 Uhr bemerkte ein Arbeiter starken Rauch, der aus einer Maschine des Betriebs drang. Gleich darauf brannte die Drehmaschine.

Mit Feuerlöschern

Die Beschäftigten schaltete sie sofort aus und bekämpften die Flammen mit Feuerlöschern. Aufgrund des starken Rauches mussten sie aber die Halle verlassen. Die Feuerwehr war bald da und löschte den Brand vollständig. Durch das beherzte Eingreifen der Beschäftigten und deren überlegtes Vorgehen wurde niemand verletzt. Wie hoch der Schaden an der Maschine ist, steht bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt jetzt, was zu dem Brand geführt hat. Derzeit geht sie von einem Defekt als Ursache aus.