Baby- und Kinderflohmarkt läuft gut

Neun Frauen und zehn Kinder, darunter ein Zwillingspaar, bilden die Altheimer Krabbelgruppe. Einen guten Erlös erzielten die Eltern am Sonntag im Bürgerhaus mit dem von ihnen veranstalteten Baby- und Kinderflohmarkt.

Kinder wachsen aus Kleidern heraus und so ist es nur natürlich, diese um wenig Geld ebenso weiterzugeben wie nicht mehr gebrauchte Spielsachen. Etwas mehr als im Vorjahr hätten sie verkauft, sagten Andreas und Judith Schaupp und waren mit dem Umsatz zufrieden. Zu Beginn war der Andrang groß, ließ aber im Verlauf des Nachmittags etwas nach. Etliche Besucher ließen sich nach dem getätigten Einkauf zu Kaffee und Kuchen nieder.

Dem Bürgerhaus gegenüber lud Heidi Maien, die Witwe des im Oktober 1989 verstorbenen Künstlers Peter Maien, parallel dazu zu einem Hausflohmarkt ein. Sie wird das von ihr und ihrem Mann 1981 bezogene schmucke Haus im Juni verlassen und künftig bei Verwandten in Waiblingen wohnen. Nicht mehr benötigte Sachen bot sie am Samstag zum Verkauf an und plant für Mai eine zweite Gelegenheit zum Erwerb geschmackvoller Einrichtungsgegenstände. In Oberschwaben habe sie sich immer sehr wohl gefühlt, sagt sie zu ihrem bisherigen Wohnort.