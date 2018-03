Bürgermeisterkandidaten reden Klartext

Die "Schwäbische Zeitung" hat den Kandidaten Emanuel Sontheimer, Florian Teichmann und Friedhild Miller vor der Bürgermeisterwahl in Allmendingen am 18. Februar Fragen gestellt, die sie eher kurz beantworten sollten.

Ich will Bürgermeister/in in Allmendingen werden, weil…

Sontheimer: ... Allmendingen meine Heimat ist. Unsere Gemeinde hat eine gute Infrastruktur, eine gute Nahversorgung und ein intaktes Gemeinwesen. Dies möchte ich für die Zukunft erhalten und ausbauen. Mit rund 4500 Einwohnern hat Allmendingen die optimale Größe, um ein bürgernaher Bürgermeister sein zu können.

Teichmann: ... Allmendingen zu den Top-Ten-Gemeinden im Alb-Donau-Kreis gehört und es ein tolles Miteinander im Ort gibt.

Miller: ... ich finde, dass Allmendingen eine „tote“ Gemeinde ist, es ist nichts geboten für Jung und Alt. Ich würde gerne Mehrgenerationsobjekte ins Leben rufen, wo Alt und Jung Spaß haben können, sich gegenseitig unterstützen, getreu dem Motto „Gemeinsam statt einsam“. Jeder gibt, was er kann und nimmt, was er braucht, sei es Zeit, Liebe, Geld, Wissen oder auch Gegenstände. Genug Gewerbeleerstände für so ein Projekt wären in Allmendingen vorhanden.

An meinem ersten Tag als Bürgermeister/in werde ich…

S.: ... früh morgens in das Allmendinger Rathaus gehen und mich an die Arbeit machen. Bürgermeister ist mein Traumberuf, da werde ich das Amt vom ersten bis zum letzten Tag an mit voller Kraft ausüben.

T.: ... selbstgebackenen Kuchen für die Rathaus-Mitarbeiter mitbringen.

M.: ... allen meinen Mitarbeitern vom Rathaus einen Tag freigeben, damit sie mit mir gemeinsam ein Fest in der Turn- und Festhalle organisieren können, zu dem wir an diesem Tag alle Bürger einladen werden, um den Bürgerhaushalt beschließen zu können.

Der Wahlkampf hat mir gezeigt, dass…

S.: ... die besten Ideen für die Kommunalpolitik von morgen mitten aus der Bevölkerung kommen. Nur im persönlichen Gespräch erfährt man, wo der Schuh wirklich drückt.

T.: ... dass es in Allmendingen viele Menschen gibt, die gute Ideen zur Weiterentwicklung von Allmendingen haben.

M.: ... Menschen heutzutage verblendet sind und die Wahrheit nicht hören wollen, sondern lieber auf Blender vertrauen, die viel und gut reden können, aber danach meist ihre Versprechungen nicht halten werden.

Allmendingen zeichnet aus, dass…

S.: ... die Menschen eine enge Verbundenheit mit ihrer Gemeinde haben. Durch meine zahlreichen Hausbesuche und die Besuche der Vereine habe ich die Menschen in Allmendingen und den Ortsteilen persönlich noch besser kennengelernt. Es hat mich beeindruckt, mit wie viel Engagement meine Mitbürgerinnen und Mitbürger sich in Vereinen oder auch im Ehrenamt zum Wohle unserer Gemeinde einbringen.

T.: ... es eine vorbildliche und vielfältige Vereinsarbeit gibt. Dieses hohe Gut gilt es weiter zu bewahren und fördern.

M.: ... es tolle Vereine und viel ehrenamtliches Engagement gibt.

Um Allmendingen noch attraktiver zu machen, möchte ich…

S.: ... Bauplätze schaffen und damit dringend benötigten Wohnraum und Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende zur Verfügung stellen, das Betreuungsangebot für Kinder ausbauen, die Ortsteile stärken und in einem breiten Bürgerdialog die Zukunft des Waldfreibads gestalten. Ich möchte die Vereine und Ehrenamtlichen fördern, unterstützen und bei Veranstaltungen notwendige Hilfe und Unterstützung anbieten.

T.: ... viele kleine Akzente setzen wie zum Beispiel die Einführung eines WLAN-Hotspots, Gestaltung der Springe oder zusätzliche Begrünung des Rathausplatz’.

M.: ... ein Mehrgenerationsobjekt einrichten, mit Tanzlokal, Disco, Chill-Areas für Jugendliche, Cafés und so weiter.

Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist für mich…

S.: ... die Hauptaufgabe eines Bürgermeisters. Als Bürgermeister möchte ich eng mit der Verwaltung, den Gemeinde- und Ortschaftsräten, den Ortsvorstehern und meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zusammenarbeiten, um gemeinsam die Tür des Wandels von innen zu öffnen.

T.: ... eine persönliche Bereicherung.

M.: ... in Allmendingen in Zukunft das A und O. Denn gemeinsam sind wir stark!

Als Bürgermeister/in werde ich auf keinen Fall…

S.: ... meine Mitbürgerinnen und Mitbürger unterschiedlich behandeln. Egal ob vom Hochsträß, von den Lutherischen Bergen oder von Allmendingen, alle Bürgerinnen und Bürgern können bei mir jederzeit auf einen unabhängigen, offenen und vorbehaltlosen Bürgermeister vertrauen.

T.: ... zum Nachteil der Gemeinde und Bevölkerung handeln.

M.: ... Korruption (Lobbyismus) unterstützen, ich werde eine transparente Bürgermeisterin sein, die die Dinge mit Herz und Verstand und einem Quäntchen Humor angehen wird, denn die Arbeit und der Kontakt zu den Bürgern sollte auch Spaß machen.

Maxime eines Bürgermeisters sollte es sein, …

S.: ... sich in das gesellschaftliche Leben seiner Gemeinde vollständig zu integrieren. Er sollte nicht nur in der Gemeinde arbeiten, sondern auch dort leben. Nur dann ist er immer ansprechbar und erkennt mögliche Probleme auch im eigenen Alltag.

T.: ... sich zum Wohle der Gemeinde einzusetzen.

M.: ... das beste aus der Situation und den Mitteln die zur Verfügung stehen, für alle Bürger seiner Stadt oder Gemeinde herauszuholen und nicht an den Eigennutz zu denken, im Zuge dessen würde ich auch 90 Prozent meines Bürgermeisterinnengehaltes für soziale Zwecke spenden.

In zehn Jahren sehe ich mich…

S.: ... am liebsten immer noch im Allmendinger Rathaus, aber das bestimmen die Bürgerinnen und Bürger. Für mich wäre das Bürgermeisteramt mehr als eine vorübergehende Station in meinem Leben!

T.: ... hoffentlich in der zweiten Amtszeit in Allmendingen.

M.: ... als Bundeskanzlerin von Deutschland, die den Volksentscheid durchgesetzt hat, somit braucht Allmendingen dann keine Bürgermeisterin mehr, weil ich alle Gesetze abschaffen werde und lediglich die Kinder- und Menschenrechte zählen werden und wir somit ein Deutschland, eine Welt voll Liebe und Frieden haben werden, wo jeder Mensch leben und überleben kann und unsere Kinder eine glückliche Zukunft haben werden.