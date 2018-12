Auto schleudert gegen Leitplanke: Frau verletzt

Eine Frau hat sich am Montag bei einem Unfall in Allmendingen leicht verletzt. Gegen 21.45 Uhr fuhr eine 50-Jährige von Schmiechen nach Allmendingen. Kurz vor der Abzweigungung nach Grötzingen schleuderte die Twingofahrerin und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrzeuglenkerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall noch fahrbereit.

Die Polizei sagt: Gerade zur kalten Jahreszeit ist eine witterungsangepasste Fahrweise entscheidend. Jeder Fahrzeugführer sollte darauf achten, die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht zu überschreiten. Fachleute empfehlen für Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von vier Millimeter.