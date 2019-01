Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Allmendingen einen Verkehrsunfall verursacht. Die 64-Jährige fuhr gegen 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Marienstraße. Hier war auch eine Frau zu Fuß unterwegs. Diese erfasste die Fahrerin mit ihrem BMW.

Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 47-Jährige in eine Klinik. Die Ehinger Polizei (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle im Land.