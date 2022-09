Ausflug in den Erlebnispark Tripsdrill

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 30. August, fuhren 38 Musikerinnen und Musiker des Jugendvororchesters und des Jugendgemeinschaftsorchesters des Bergemer Musikvereins Grötzingen und des Musikvereins Harmonia Allmendingen sehr früh am Morgen in den Erlebnispark Tripsdrill. Die Vorfreude auf die kommenden Erlebnisse an diesem Tag war bei allen groß.

Ausgeruht und frisch gestärkt machten sich alle auf den Weg, die mehr als 100 Attraktionen im Park zu erkunden und auszuprobieren. In der Katapultachterbahn „Karacho“, der Achterbahn „G´sengte Sau“ oder der Holzachterbahn „Mammut“ holten sich die Jugendlichen eine ordentliche Portion Adrenalin ab. Für die nötige Abkühlung sorgte dann bei strahlendem Sonnenschein sowohl die „Badewannen-Fahrt“ als auch das „Waschzuber-Rafting“. Selbstverständlich durfte auch eine gemütliche Fahrt mit der „Wiegen-Hochbahn“ oder einer Hochzeitskutsche nicht fehlen.

Am späten Nachmittag trafen sich die Musikerinnen und Musiker an der „Altweibermühle“, um die Besucherinnen und Besucher des Freizeitparkes musikalisch zu unterhalten.

Unter der Leitung ihrer Dirigentin Andrea Mang begeisterten das Jugendvororchester und das Jugendgemeinschaftsorchester der beiden Vereine ihr Publikum. Mit bekannten Melodien wie „Poker Face“, „Havana“, „Can You English Please”, „Wellerman“ und vielen weiteren Titeln animierten die Jugendlichen den ein oder anderen auch zum Mitsingen. Selbstverständlich hatten die Musikerinnen und Musiker auch traditionelle Marsch- und Polkamusik im Repertoire dabei. Mit sehr viel Applaus bedankten sich die Parkbesucherinnen und Parkbesucher bei den Jugendlichen.

Nach dem erfolgreichen Platzkonzert erhielten alle Musikerinnen und Musiker zur Erinnerung ein Trinkglas des Erlebnisparks Tripsdrill. Anschließend ging es mit dem Bus zurück nach Allmendingen und auf die Lutherischen Berge. Die Musikerinnen und Musiker waren sich einig, dass dies ein schöner, ereignisreicher, musikalischer und abwechslungsreicher Tag zum Ende der Sommerferien war.