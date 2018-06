Ausbildungsmesse mit großer Bandbreite

Die siebte Auflage der Ausbildungsmesse in Allmendingen findet am Freitag sowie am Samstagvormittag statt. Insgesamt stellen sich 21 Betriebe in Allmendingen vor – vom Malerbetrieb über die Polizei bis zur Seniorenresidenz. Die Spedition Denkinger aus Ehingen nimmt zum ersten Mal teil und bringt einen Truck mit, den sie auf dem Rathausplatz ausstellen wird. Auch Behörden und Institutionen werben um die Bewerber.

„Bei der Ausbildungsmesse in Allmendingen wurden in der Vergangenheit teilweise wirklich intensive Gespräche geführt“, sagt Walter Leichtle, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Allmendingen. Zusammen mit der Gemeinde veranstaltet der Verein die Ausbildungsmesse. „Die Zusammenarbeit funktioniert tadellos“, sagt Leichtle. Vorteil der eher kleinen Messe sei die heimelige Atmosphäre, „ganz anders als etwa in Ulm“, erklärt Leichtle. „Das ist das große Plus unserer kleinen Messe.“

Auch Schüler aus anderen Orten

Interessant sei die Ausbildungsmesse vor allem für Schüler, die sich für Handwerk, Handel und Gewerbe interessieren, erklärt Leichtle, also eher weniger für diejenigen, die in die Industrie gehen. Bei den großen Ehinger Firmen sei auch bereits Mitte September Bewerbungsschluss gewesen, so der Vorsitzende des Gewerbevereins. Nicht nur bei Allmendinger Schülern und ihren Eltern werden die Betriebe aus der Region werben. Einige Schüler kämen stets auch aus umliegenden Orten wie Erbach, Ehingen, Justingen oder Ingstetten, sagt Leichtle.

Von 17 bis 20 Uhr stehen am Freitag in den Räumen des Bürgerhauses in Allmendingen wieder Bewerbung, Berufswahl, Ausbildungsplatz, Schule und Zukunft im Fokus. Die Firmen informieren über ihre Berufe und die Ausbildungsmöglichkeiten, die sie bieten. „Nimm es in die Hand“ lautet das Motto der diesjährigen Messe. Die Schüler können Fragen stellen und gucken, was sie sich am Besten vorstellen können. Auch wird den jungen Interessenten von den teilnehmenden Firmen ein Bewerber-Check angeboten, bei dem mitgebrachte Bewerbungsunterlagen geprüft werden können und es gibt auch Tipps für ein optimales Bewerbungsgespräch.

Wer Berufe vor Ort in Allmendingen erleben möchte, für den bietet sich der Samstag besonders an. Dann können künftige Berufseinsteiger zwischen 9 und 12 Uhr drei Firmen besichtigen. Burgmaier Technologies, Rampf Formen und Schwenk Zement öffnen ihre Türen.