Archivbetreuung verzeichnet Neuzugänge

Auf 49 500 Euro hat der Zweckverband Archivbetreuung der Gemeinden Allmendingen, Blaubeuren, Munderkingen und Schelklingen den Haushaltsplan 2020 festgesetzt. Über erledigte Aufgaben, Veranstaltungen, Neuzugänge und geplante Vorhaben berichtete Verbandsarchivarin Ursula Erdt.

Sehr gut besucht war am 23. Februar des vorigen Jahres das Stadtarchiv Blaubeuren am Tag der offenen Tür zum Jubiläum „150 Jahre Eisenbahn Ulm-Blaubeuren“. Am 3. Mai stieß ein Vortrag von Gudrun-Christine Schimpf zum Thema „100 Jahre parlamentarische Demokratie“ auf großes Interesse. In Schelklingen fanden sich zur Ausstellung „150 Jahre Eisenbahn“ im Spital und zum Tag der offenen Tür im Archiv viele Besucher ein.

An Neuzugängen verzeichnete Blaubeuren die Erstausgabe des Blaumännle von 1952 aus dem Ulmer Stadtarchiv, einen Flyer zur Schillerfeier 1905, eine Einladung zur Einweihungsfeier des neuen Sammelschulgebäudes im Jahr 1911 und ein Notenblatt des von Heinrich Linder komponierten und 1922 erstmals gesungenen Blaubeurer Heimatliedes.

In Schelklingen fanden sich Schulhefte und Bücher aus dem Nachlass des 1861 geborenen Konviktsschülers Adolf Günter, das Commersbuch des Studenten Bernhard Russ, ein Liederbuch von Franz Joseph Rothenbacher aus dem Jahr 1862 und ein Film von 1936 über einen Ausflug der Firma Weberei Rall nach Oberstdorf.

In Munderkingen erfasst wurden ein Garantieschein für ein 1926 an den Kaufmann Josef Rosenstock geliefertes Klavier, eine Rechnung in Höhe von 16,50 Mark, die der Sattler und Tapezierer Karl Frankenhauser 1936 Josef Rosenstock für das Tapezieren eines Zimmers ausstellte sowie eine Fotografie von 1967/ und 1968 an der Donaustraße erledigten Kanalarbeiten.

In Allmendingen wurden ein Register mit dem Titel Backbuch über die Nutzung des Gemeindebackofens und Heiligenpflegerechungen von 1810/11 gefunden.

Dieses Jahr ist in Blaubeuren für die Kommission für geschichtliche Landeskunde ein Aufsatz über Adolf Merckle geplant. In Munderkingen steht die Vorbereitung der Ausstellung „150 Jahre Donautalbahn“ an. In Allmendingen wird vom Arbeitskreis Heimatgeschichte eine Ausstellung „75 Jahre Kriegsende“ vorbereitet. In Schelklingen sind Bücher, Fotos und Zeitungsausschnitte zu ordnen.