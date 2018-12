Arbeiten zum Breitbandausbau beginnen im April

Wie bereits der Altheimer Gemeinderat hat nun auch der Allmendinger Gemeinderat der Vergabe der Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau an die Firma Riedlberger aus Bayern zugestimmt. Die Arbeiten sollen im April beginnen.

Rund 18 Kilometer lang wird die Backbone-Leitung allein auf der Gemarkung Allmendingen sein, betonte Bürgermeister Florian Teichmann. Die Arbeiten sind auf vier Örtlichkeiten verteilt. Zum einen geht es um die Lutherischen Berge: Aus Richtung Frankenhofen kommt die Leitung nach Grötzingen, führt durch den Ort und weiter bis Weilersteußlingen und Ennahofen. In Allmendingen führt die Leitung an der Schule und dem Rathaus vorbei, dann führt sie weiter Richtung B492 und vorbei an Schwenk. Des Weiteren führt eine Leitung durch die Hausener Ortsmitte und weiter Richtung Blienshofen bis zur Ehinger Gemarkung. Dann gibt es noch eine Leitung auf dem Hochsträß. Der größte Anteil der Strecke der Backboneleitung befindet sich außerorts.

Die Tiefbauarbeiten sollen knapp 1,4 Millionen Euro für Altheim und Allmendingen kosten, der Allmendinger Anteil liegt bei gut 1,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Materialkosten von 220000 Euro für Allmendingen und Kosten für das Verlegen der Glasfaserleitungen. Für die Ausschreibung habe man einen sehr guten Zeitpunkt erwischt, betonte Teichmann. Zehn Firmen hätten ein Angebot abgegeben, was sich auch positiv auf den Preis auswirke: Man liege nun rund 300000 Euro unter der Kostenschätzung. Das Tiefbauunternehmen Riedlberger arbeite derzeit in Blaubeuren und wolle mit den Arbeiten in Allmendingen im April beginnen.

Bis Ende des Jahres 2019 sollen die Glasfaserleitungen in die Rohre gezogen sein. Er gehe davon aus, dass die Bürger ab Mitte 2020 vom schnelleren Netz mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 50 Mbit pro Sekunde profitieren können, erklärte Teichmann. Betreiber werde Netcom BW sein.

Grötzingens Ortsvorstehr Günther Mang regte an, Backbone- und Straßenarbeiten im kommenden Jahr zusammen zu erledigen. Es stünden im Ort nämlich ohnehin Belagsarbeiten an. Auch in Schwörzkirch, wenn im kommenden Jahr an der Ortsdurchfahrt und am Anschluss an die Kanalisation gearbeitet wird, sollen die Breitbandausbauarbeiten gleich erledigt werden, wenn die Straße offen ist, erklärte der Bürgermeister.