Arbeiten am Alten Rathaus vergeben

„Wir nähern uns immer mehr der Fertigstellung des Alten Rathauses“, sagte Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann in einer öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch. Es wurden weitere Arbeiten an dem Gebäude vergeben.

Beschlossen wurde, die Alu-Fensterläden an die Schreinerei Hupfauf in Hettingen zu vergeben. „Wichtig war uns, dass die Firma, die liefert, sie auch einbauen soll“, sagte Architektin Christine Baumbast-Neher. Farblich sollen die Fensterläden dunkelrot wie am Rathaus sein. Die Angebotssumme beträgt rund 12500 Euro.

Die Metallarbeiten an der Außentreppe soll die Schlosserei Lerch aus Ehingen übernehmen. Die Angebotssumme beträgt rund 31300 Euro. Darin enthalten sind die Stahtreppe und das Balkongeländer. Man habe sich für Gitterrosttreppen entschieden, erklärte Baumbast-Neher. Auf Steintreppen wäre es im Winter schnell rutschig geworden. Die Firma Ihle Design aus Ringingen soll sich um die Eichentreppe im Innenraum kümmern, Kostenpunkt: rund 8500 Euro.