Apfelsaft-Drive-in beim Kinderhaus Allmendingen

Die Kindergartengruppen des Kinderhauses Don Bosco in Allmendingen haben gemeinsam mit den Familien heimische Äpfel gesammelt. Nun wurde aus den Äpfeln mit Unterstützung der Mosterei Ersingen und der Firma Allgaier erntefrischer Saft gepresst. Zu Gunsten des Kinderhauses Don Bosco wird der Saft am Freitag, 30. September, zum Verkauf angeboten. Der Apfelsaft-Drive-in vor dem Kinderhaus findet zwischen 14 und 15.30 Uhr statt. Zu kaufen gibt es 5-Liter-Beutel für 10,50 Euro oder im Spar-Angebot fünf Beutel für 49 Euro. Auf Wunsch wird das Sparangebot auch nach Hause geliefert (bitte Adresse bei Bestellung angeben). Vorbestellungen sind über die Mobilnummer 0176/70084841 via Anruf, SMS oder WhatsApp möglich. Bitte Name und Anzahl der Beutel nennen. Die Bestellungen werden dann beim Drive-In bereitgelegt.