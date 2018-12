Anpfiff zum 18. Karl-Knab-Turnier

Zwischen Weihnachten und Silvester rollt in der Allmendinger Turn- und Festhalle wieder der Ball. Der TSV Allmendingen richtet zum nun schon 18. Mal sein Karl-Knab-Gedächtnisturnier aus. Auftakt zu den vier Turniertagen mit Spielen der Jugend, der aktiven Männermannschaften, der Reserven sowie der Frauen ist am Donnerstag, 27. Dezember. Abschluss ist am Sonntag, 30. Dezember. Insgesamt nehmen knapp über 100 Teams teil.

Aktive Männermannschaften

Dieses Turnier ist wieder auf zwei Abende verteilt. Die Vorrunde wird am Donnerstag, 27. Dezember, ausgetragen, einen Tag später, am Freitag, 28. Dezember, spielen die besten acht Mannschaften des ersten Tages den Turniersieger aus. Elf Mannschaften treten am Donnerstag an, eingeteilt in zwei Vorrundengruppen. Darunter sind die Bezirksligisten TSG Ehingen, SG Altheim, SV Uttenweiler und FC Blaubeuren sowie A-Ligist und Titelverteidiger Türkgücü Ehingen, der 2017 im Halbfinale die TSG Ehingen und im Endspiel Uttenweiler besiegt hatte.

Mit dem Teilnehmerfeld „sind wir sehr zufrieden“, sagt Branislav Babic vorm Turnierausrichter TSV Allmendingen. „Mit Uttenweiler, der TSG Ehingen, Altheim und Blaubeuren haben wir vier sehr gute Bezirksligisten am Start, die zum Teil bis vor Kurzem noch in der Landesliga gespielt haben.“ Beim TSV hätte man sich noch weitere Bezirksligisten oder höherklassigere Mannschaft im Turnier gewünscht, „aber viele Vereine spielen aus Prinzip keine Hallenturniere, was man schweren Herzens aktzeptieren muss“, sagt Babic.

Ursprünglich war das Aktiven-Turnier der Männer mit zehn Mannschaften und zwei Fünfergruppen geplant, doch kurzfristig meldete der FC Blaubeuren Interesse an. Dem Tabellenneunten der Bezirksliga Donau/Iller habe man nicht absagen wollen“, sagt Branislav Babic. Um auch die zweite Vorrundengruppe mit sechs Teams zu besetzen dachte der TSV zunächst, eine zweite Mannschaft zu stellen. Doch wurde der Gedanke verworfen. „Wir hatten in der Vorrunde der Kreisliga-B-Saison unzählige, zum Teil sehr schwere Verletzungen. Der Kader ist dementsprechend knapp, zumal die Spieler ohnehin über die Tage beim Turnier auch im Arbeitseinsatz sind. Eine zweite, konkurrenzfähige Mannschaft wäre schwer zu realisieren gewesen“, so Babic.

Die eine Mannschaft des TSV, die in der Vorrunde unter anderem auf die TSG Ehingen, den FC Blaubeuren und Türkgücü Ehingen triff, soll eine möglichst gut Rolle spielen. „Im vergangenen Jahr haben wir eine beachtliche Vorrunde gespielt, in der der Finalrunde dann aber nicht mehr mithalten können“, erinnert sich Babic. „Das wollen wir ändern.“ In einem Hallenturnier sei vieles möglich „und als Gastgeber will man natürlich um den Sieg mitspielen, trotz Klassenunterschieds“. Favorit ist für Branislav Babic allerdings die TSG Ehingen – nicht nur wegen der Erfolge beim Knab-Turnier in den vergangenen Jahren, sondern auch aufgrund der guten Form in der Bezirksliga-Vorrunde.

Reserve-Mannschaften

Einen festen Platz bei den Allmendinger Hallenfußballtagen haben die Reserve-Mannschaften, die am Samstag, 29. Dezember, um den Schorle-Cup spielen. Das Turnier wird immer populärer: 18 Mannschaften haben ihr Kommen 2018 zugesagt, sodass die Vorrunde diesmal in drei Gruppen gespielt wird. Man habe um Teilnehmer nicht groß werben müssen, sagt Babic, der sich die Beliebtheit des Schorle-Cup so erklärt: „Hier steht das Erlebnis an sich mehr im Vordergrund als der sportliche Erfolg. Das sieht man unter anderem daran, dass die Preisgelder beim Aktiven-Turnier richtigerweise deutlich höher sein werden als beim Turnier der Reserven und dennoch mehr Zulauf beim Schorle-Cup zu verzeichnen ist.“ Auch hätten die Vereine die Gelegenheit, Spieler einzusetzen, die sonst im Wettkampf nicht so oft zum Einsatz kommen. „Das scheint bei den Teams anzukommen“, so Babic. Mit dabei beim Reserven-Turnier 2018 ist auch der Titelverteidiger SG Griesingen, der sich 2017 im Finale gegen Öpfingen durchgesetzt hatte.

Frauen

Erst seit wenigen Jahren Bestandteil des Karl-Knab-Turniers ist der Wettbewerb der Frauen, der sich laut Branislav Babic ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Wie beim Turnier der Männer-Reservemannschaften müssen man auch bei den Frauen im Vorfeld nicht groß trommeln, um ein Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Am Sonntag, 30. Dezember, werden zum Abschluss der Allmendinger Turniertage 2018 zehn Teams um den Turniersieg spielen – darunter Vorjahressieger SV Granheim, Granheims Landesliga-Konkurrent SG Altheim, Hallen-Bezirksmeister SG Dettingen und der SV Jungingen als höchstklassige Mannschaft des Frauen-Turniers. Der Verbandsligist ist für Babic auch der Favorit auf den größten Pokal. „Von der Papierform spricht vieles für Jungingen“, sagt er. „Angesichts der gezeigten Leistungen in der Landesliga-Vorrunde darf aber auch die SG Altheim nicht aus den Augen gelassen werden.“ Beim SV Granheim, sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren unterm Hallendach, hängt viel von der Besetzung ab. Zuletzt bei der Bezirksmeisterschaft musste der Landesligist auf etliche wichtige Spielerinnen verzichten und verpasste knapp die Endrunde. Optimal lief es bei der Hallenbezirksmeisterschaft für den Bezirksliga-Spitzenreiter SG Dettingen, der auch zu beachten sind. 2017 belegte die SGD in Allmendingen den fünften Platz.

Jugend

Jeden der vier Turniertage eröffnet die Jugend. Am Donnerstag, 27. Dezember, wird vormittags ein Bambini-Spieltag ausgetragen, nachmittags ermitteln die E-Junioren den ersten Turniersieger des Karl-Knab-Turniers 2018. Am Freitag, 28. Dezember, sind vormittags die F-Junioren an der Reihe, nachmittags betreten die D-Junioren das Spielfeld. Am Samstag, 29. Dezember, ermitteln die B-Junioren ihren Sieger und am Sonntag, 30. Dezember, spielen die C-Junioren. Die von der Jugendabteilung organisierten Wettbewerbe sind für den TSV Allmendingen nicht nur Beiwerk zu den Turnieren der Erwachsenen, sondern haben einen „sehr großen Stellenwert“, sagt Branislav Babic. „Sie sind ein Magnet für viele Vereine aus der Region. Die teilnehmenden Mannschaften kommen überwiegend aus den Bezirken Donau und Donau/Iller.