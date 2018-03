Altheimer Feuerwehr probt den Ernstfall

Die Feuerwehr Altheim hat mit zwölf Aktiven bei Absicherung des Schauplatzes durch die Altersabteilung an der Alten Darlehenskasse den Ernstfall geprobt. Das Szenario sah wie folgt aus: In dem Gebäude war durch einen technischen Defekt ein Feuer ausgebrochen und eine Person im Gebäude vermisst, wobei die Türen von außen nicht geöffnet werden konnten. Die Feuerwehr verschaffte sich bei ihrer Übung über eine Leiter Zutritt ins Obergeschoss, um den nachrückenden Kräften die Tür im Erdgeschoss zu öffnen und unter Einsatz von Atemschutzgeräten die vermisste Person zu suchen. Vier Atemschutzträger waren im Einsatz und fanden die Puppe, die den Vermissten darstellte.

Der Angriffstrupp übernahm die Brandbekämpfung im Haus. Draußen wurde umgehend ein Hydroschild zum Gebäude des Nachbarn hin aufgebaut. Durch das wasserführende Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) standen 750 Liter Löschwasser an dem Lagergebäude der ehemaligen Darlehenskasse zur Verfügung. Zwei Personen kümmerten sich am so genannnten Sammelplatz um den „Geretteten“.

Nach der gelungenen Hauptübung sammelten sich die Aktiven mit Kommandant Michael Sontheimer am Fahrzeug und packten die Ausrüstung ein. Zwei Einsätze hatte die Wehr im vergangenen Jahr zu absolvieren, wobei nicht direkt Menschen und Gebäude in Gefahr waren. Es handelte sich um eine Tierrettung und um das Beseitigen von Sturmholz, erklärte der Kommandant. Die Altheimer Feuerwehr bekommt heuer neue Uniformen und Tagesdienstbekleidung, die aus leichten Hosen und Polohemden besteht.