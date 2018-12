Altheim und TSG I sind Gruppensieger

Zum Abschluss des ersten Tages des Karl-Knab-Gedächtnisturniers in Allmendingen ist die Vorrunde kurz nach 22 Uhr zu Ende gegangen. Die TSG Ehingen I dominierte die Gruppe A, obwohl einige Spiele nicht gerade überzeugend waren. Mit einem 7:0 gegen den Gastgeber setzte sie am Donnerstagabend einen überzeugenden Schlusspunkt.

Acht Mannschaften erreichten die Gruppenphase am Donnerstag, drei Teams schieden aus – die C-Ligisten SV Niederhofen, KSC Ehingen und TSV Allmendingen..

Vorrundengruppe A: Sechs Teams spielten in dieser Gruppe, darunter die Bezirksligisten TSG Ehingen und FC Blaubeuren. Beide trafen im ersten Spiel des Turniers aufeinander, die TSG gewann 2:1. Das gut besetzte Ehinger Team, das zu den Turnier-Favoriten zählt, tat sich auch in den folgenden Spielen gegen den A-Ligisten Griesingen (0:0) und den B-Ligisten Niederhofen (3:1) schwer, überzeugte dann aber beim 3:0 gegen Titelverteidiger Türkgücü Ehingen und beim 7:0 gegen Allmendingen. Der TSV Türkgücü gewann außer gegen die TSG alle Spiele, auch gegen den FC Blaubeuren. In diesem Spiel gab es zum Schluss einen Aufreger, als der Ball zum vermeintlichen 3:3 im Ehinger Tor lag, doch war der Treffer Millisekunden nach der Schlusssirene gefallen. Gastgeber TSV Allmendingen blieb ohne Sieg und ist am heutigen Freitag nicht mehr dabei.

Vorrundengruppe B: Diese Gruppe bestand nur aus fünf Mannschaften, darunter ebenfalls zwei Bezirksligisten. Hier dominierte die SG Altheim, die mit einem überzeugenden 5:1 gegen den SV Uttenweiler schon in ihrem ersten Spiel ein dickes Ausrufezeichen setzte. Es folgten drei weitere Siege, sodass das Team vom Hochsträß als einzige Mannschaft am Donnerstag alle seine Spiele für sich entschied. Vom SV Uttenweiler, in den vergangenen Jahren immer unter den ersten vier beim Knab-Turnier, hatte man mehr erwartet, denn er verlor sogar gegen die zweite Mannschaft der TSG Ehingen. Die TSG II holte sich auch gegen Kirchen ein 0:0 und wurde durch den abschließenden Sieg gegen den KSC sogar noch Gruppenzweiter. Beim KSC Ehingen stand zwar Trainer Bernard Stvoric außer im ersten Spiel im Tor, doch er konnte die Niederlagen und das Ausscheiden nicht verhindern.

Endrunde am Freitag: Gruppe 1: TSG Ehingen I, TSG Ehingen II, FC Blaubeuren, SF Kirchen. Gruppe 2: SG Altheim, TSV Türkgücü Ehingen, SV Uttenweiler, SG Griesingen. Gleich im ersten Spiel um 18 Uhr stehten sich die beiden Mannschaften der TSG Ehingen gegenüber. Die jeweils besten zwei jeder Gruppe erreichen das Halbfinale