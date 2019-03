Altheim investiert ins Sportheim

Mit dem diesjährigen Haushalt beendet die Gemeinde Altheim vorerst den Sparkurs. Seit Ende 2018 ist Altheim schuldenfrei, jetzt investiert die Gemeinde vor allem in den Umbau des Sportheims und den Bau eines Parkplatzes.

„Dieser Haushalt ist eine Zäsur“, machte Bürgermeister Robert Rewitz zu Beginn der Sitzung klar. Nach Jahren des Investierens und einer anschließenden Zeit des Sparens und Konsolidierens sei es nun wieder Zeit, Geld auszugeben. „Wir sind schuldenfrei und da 2018 wesentlich besser lief als geplant, werden wir wohl einen weiteren sechsstelligen Betrag den allgemeinen Rücklagen zuführen können“, erklärte Rewitz.

Der diesjährige Haushalt hat ein Volumen von rund 2,3 Millionen Euro. Davon entfallen rund 1,5 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 817 000 Euro auf den investiven Bereich. Um den Verwaltungshaushalt decken zu können, werden 200 000 Euro aus den Rücklagen entnommen, so Rewitz.

Bürgerhaus wird gestrichen

2019 nun sollen wichtige Unterhaltungsmaßnahmen im Bürgerhaus für 54 600 Euro in Angriff genommen werden. Die Arbeiten hier werden nach Möglichkeit in den Sommerferien ausgeführt, wenn zu dieser Zeit Handwerker zu bekommen sind.

Mit Zuschüssen aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum werden am Sportgelände Gemeinschaftsräume entstehen und ein Parkplatz wird gebaut. Insgesamt nimmt Altheim dafür 385 000 Euro in die Hand, legte Kämmerin Salina Zoller dar. Da die Zuschüsse niedriger ausgefallen sind als geplant, hat die Verwaltung nun zusätzlich noch Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt, um den Parkplatz bauen zu können. Weitere 180 000 Euro hat die Gemeinde für den Bau der Backbone-Leitung eingestellt. Hier werden 84 000 Euro über Zuschüsse gedeckt.

Hinzu kommen geringere Ausgaben, um beispielsweise Schönheitsreparaturen am Rathaus vorzunehmen. Das Verwaltungsgebäude soll eine neue Türe bekommen und neue Fenstersimse. Zudem muss der Stromkasten ersetzt werden. Hierfür investiert die Gemeinde rund 9000 Euro. Rund 27 000 Euro fließen auch in die Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner haben bereits Anfang des Jahres neue Einsatzjacken und zum Teil neue Uniformen bekommen. „Wir haben alles in den Plan aufgenommen, was beantragt wurde“, so Rewitz.

Geld fließt außerdem in die Sanierung des Kriegerdenkmals und die Instandhaltung der Gemeindestraße nach Steinenfeld. Zudem wird im Steingeweg Feinbelag ausgebracht.

Sparen für das Abwasser

2020 soll laut Rewitz wieder gespart werden, damit ab 2021 die Abwasserbeseitigung der Gemeinde in Angriff genommen werden kann. Hier steht die Entscheidung noch aus, ob die eigene Kläranlage saniert wird oder die Gemeinde an die Anlage in Ehingen angeschlossen wird. Mit rund einer Million Euro Kosten rechnet die Gemeinde für diese Maßnahme. „Mit den Rücklagen, die wir bis dahin gebildet haben, einer Förderung und einem Darlehen, können wir das finanzieren“, so Rewitz.

Gemeinderat Gerhard Kottmann dankte der Kämmerin und dem Bürgermeister für ihre Arbeit. „Wir haben einiges erreicht in den vergangenen fünf Jahren.“ Die Maßnahme am Sportverein sei wichtig und müsse unterstützt werden, bekräftigte er die Entscheidungen im Haushaltsplan.