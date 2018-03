Alter Mercedes-Benz-Bus als Hingucker

Zahlreiche Besucher sind am Sonntag zum „Busreisen-Info-Nachmittag“ bei Fuchs-Reisen in Allmendingen gekommen. Bei Kaffee und Kuchen oder Saitenwürstchen konnte in der Bushalle ausgiebig im aktuellen Reiseprogramm gestöbert werden.

Und da ist allerhand zu finden: Von Tagesfahrten, etwa nach Füssen, Altötting, zur Chrysanthemen-Blüte in Lahr oder einem Spargelbauer in Dürrenzimmern, bis zu mehrtägigen Fahrten in Deutschland oder dem nahen Ausland reicht das Angebot 2018 von Fuchs Reisen. Der wildromantische Harz, das Moseltal, die Barockstadt Würzburg oder der Wendelstein sind nur einige der innerdeutschen Fuchs-Reiseziele. Solls ins Ausland gehen, bietet das Allmendinger Reiseunternehmen den französischen Wallfahrtsort Lourdes oder den Frühling an der Blumenriviera genauso wie mehrtägige Fahrten zum Lago Maggiore, nach Kroatien oder zum Törggelen nach Südtirol. Auch eine zehntägige Bustour durch Irland ist bei Fuchs Reisen buchbar.

„Alle unsere Reisen finden in familiärer Atmosphäre und mit unseren modernen Reisebussen statt“, erklärte Petra Fuchs den Gästen. Wer am Sonntag eine mehrtägige Reise buchte, bekam drei Prozent Rabatt und hatte die Chance eine weitere Fuchs-Reise zu gewinnen. Mit vielen Bildern und fachkundigen Informationen ließ Wolfgang Fuchs das Reiseprogramm des vergangenen Jahres Revue passieren, die von Ostfriesland im Norden bis ins südliche Sizilien reichten. Fuchs erzählte von der Hüttengaudi im Ötztal, hatte mit seinen Reisegästen „Rhein in Flammen“ besucht, führte durch Budapest, Wien und Berlin und hatte eine Wellness-Reise organisiert. „Die führt uns 2018 für vier Tage in den Bayerischen Wald“, so Fuchs.

Eine Besonderheit von Fuchs Reisen ist der 14-sitzige, 43 PS-starke und 80 Stundenkilometer schnelle Mercedes-Bus O319 D aus den 50er-Jahren. „Mit diesem Oldtimer bieten wir Nostalgie-Fahrten über die Alb, an den Bodensee und ins Donautal an“, so Petra Fuchs, „außerdem geht’s nostalgisch für zwei Tage in den Pfälzer Wald. Und unser Oldtimer-Bus kann für Feiern oder Familienausflüge gebucht werden.“