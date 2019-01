Allmendingerin feiert 90. Geburtstag – und ist immer noch fit

Wenn sie darüber nachdenkt, kann sie es selbst kaum fassen: „Wie kann es sein, dass ich schon 90 bin? Ich fühl mich gar nicht so.“ Doch tatsächlich hat die Allmendingerin Maria Mayerhofer am Dienstag ihren 90. Geburtstag gefeiert. „Ich fühle mich noch noch fit“, sagt sie. Sie gehe zu Fuß einkaufen, koche jeden Tag für sich und ihren Sohn, bis vor Kurzem sei sie auch noch Fahrrad gefahren. „Und ich gehe zur Gymnastik und zum Kegeln“, erzählt sie. Auch arbeite sie im Gasthaus Kreuz noch mit, wenn die Wirtin Hilfe brauche.

Gleichzeitig weiß Maria Mayerhofer, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Manche ehemalige Schulkameraden seien mittlerweile im Pflegeheim oder bräuchten einen Rollator, erklärt sie.

Vor zwei Jahren ist meine Tochter gestorben. Das war ein harter Schlag. Maria Mayerhofer, Geburtstagskind

1929 in Schmiechen geboren, ist Maria Mayerhofer in Allmendingen aufgewachsen und ist hier auch zur Schule gegangen. Mit ihrem Mann, der bereits verstorben ist, hat sie zwei Kinder großgezogen und freut sich heute über die Besuche von ihrem Enkel und ihren zwei Urenkeln. „Vor zwei Jahren ist meine Tochter gestorben. Das war ein harter Schlag“, sagt die Allmendingerin. „Aber es muss weitergehen.“

Freude über Kaugummis und Datteln

Nicht unterkriegen lassen hat sich die 90-Jährige auch während des Weltkriegs. Zuvor hatte sie als Kindermädchen gearbeitet, während des Krieges war sie in der Mühle beschäftigt. „Die Jungen waren alle eingezogen“, erzählt sie. „Da hat man geguckt, wie es weitergeht.“ Als so ziemlich jeder kurz vor Ende des Krieges zum Volkssturm eingezogen wurde, bewahrte Maria Mayerhofer den Müller davor. „Alle mussten sich im Rathaus melden, dann haben sie sich gesammelt und haben schon am Wagen gestanden. Da habe ich gesagt: In der Mühle raucht und stinkt es“, man brauche den Müller. So bewahrte sie ihn vor dem Einzug, denn weniger später sei der Krieg beendet gewesen.

Wenn alles so bleibt, ist alles schön. Maria Mayerhofer, Geburtstagskind

Als die Amerikaner kamen, sei sie mit einer Fahne aus einem Leinentuch an der Straße gestanden. „Wir haben uns riesig gefreut“, sagt sie. Die Soldaten hätten auch Sachen mitgebracht, die man vorher nicht kannte: Kaugummis zum Beispiel oder Datteln. Und auch die Franzosen seien sehr kinderfreundlich gewesen.

Später kümmerte sich Maria Mayerhofer jahrelang um den Haushalt von Egloff Baron von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen. „Er war ein Edelmann, wie er im Buche steht“, sagt sie. „Zu mir hat er immer Perlmutt gesagt.“ Außerdem habe er ihr einen Tipp gegeben: „Sie müssen nur dran denken, dann werden sie auch 100.“

Ihren 90. Geburtstag feiert Maria Mayerhofer noch einmal am Samstag im Gasthaus Kreuz mit ihren Angehörigen. „Gott sei dank bin ich gesund und fit“, sagt sie. „Wenn alles so bleibt, ist alles schön.“