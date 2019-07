Allmendinger Wanderer genießen herrliche Aussichten

Trotz der nicht gerade besten Wetteraussichten sind neun Wanderer der Ortsgruppe Allmendingen des Schwäbischen Albvereins kürzlich nach Oberdrackenstein aufgebrochen und haben sich dort auf eine rund 16 Kilometer lange Tour begeben.

Der Weg führte zuerst zum Aussichtspunkt Tierstein und weiter zur Ruine Hiltenburg, die auf einem Bergkegel über Bad Ditzenbach liegt. Der Aufstieg wurde mit der herrlichen Aussicht über das obere Filstal belohnt. Nach einer kurzen Pause ging es auf einem selten begangenen Pfad auf halber Höhe am Albtrauf entlang bis zur Gaststätte Ruine Berneck, wo im Biergarten Mittagspause gemacht wurde. Danach ging die Wanderung auf naturbelassenen Wegen oben am Albtrauf entlang zurück zum Wanderparkplatz vorbei an vielen herrlichen Aussichtspunkten, wie dem Eckfelsen, Oberbergfels und Badfels mit Blick auf das Filstal und die gegenüberliegenden Berge.