Allmendinger Wanderer erkunden die Sächsische Schweiz

Die Ortsgruppe Allmendingen des Schwäbischen Albvereins hat eine mehrtägige Wanderung ins Elbsandsteingebirge unternommen. Morgens um 8 Uhr sind neun Frauen und sechs Männer in die Sächsische Schweiz nach Königstein aufgebrochen. Vor dem Abendessen im Hotel hat die Gruppe schon eine kleine Erkundungstour durch Königstein gemacht.

Am zweiten Tag mussten die Pläne aufgrund von Dauerregen geändert werden. Es wurde die Stadt Dresden und die Festung Königstein angesehen.

Weil das Wetter am dritten Tag besser war, konnte die erste Wanderung endlich beginnen. Mit dem Bus ging es nach Wehlen und mit der Fähre über die Elbe. Vom Aussichtssplatz ging es über den Malerweg, vorbei an Felsformationen und durch eine Schlucht zum Femfelsgrund. Bevor es weiterging, war Einkehr in der „Waldidylle“ angesagt.

Nach der Pause ging es durch den Wald zum „Steinernen Tisch“ und weiter zur atemberaubenden Bastei und zurück nach Wehlen. Im Gasthaus „Bauernstube“ war nach etwa 15 Kilometer Schlueinkehr. Am vierten Tag, dem Vatertag, ging es aufwärts Richtung Festung Königstein, über Thürmsdorf nach Rathen. An der Fähre musste die Gruppe eine Stunde lang warten, weil so viel los war. Der Abstieg von Lilienstein ging über serpentinenartige Treppen zu einem urigen, alten Hof aus dem Jahr 1587. Nach rustikaler Stärkung und netter Bewirtung setzte die Gruppe über nach Königstein.

Am nächsten und letzten Tag ging es durch das romantische Polenztal, dann folgte der felsige Aufstieg durch den Schindergraben. Dem Höhenzug folgend ging es auf weichem Nadelweg zur Brand-Baude mit gigantischem Ausblick auf die Höhenzüge der sächsischen Schweiz. Frisch gestärkt wurde der Treppenabstieg in Angriff genommen. Insgesamt wurden am letzten Tag circa 18 Kilometer und 480 Höhenmeter zurückgelegt, auf der gesamten Reise 62 Kilometer und 1800 Höhenmeter.