Allmendinger Wanderer erkunden die Reutlinger Alb

Trotz schlechter Wettervorhersage und Nieselregen sind am vergangenen Sonntag neun Wanderer der Ortsgruppe Allmendingen des Schwäbischen Albvereins zu einer Wanderung zum Kornbühl auf der Reutlinger Alb aufgebrochen. Bei der Ankunft am Wanderparkplatz hörte es auf zu regnen, sodass der Aufstieg auf den Kornbühl zur Salmendinger Kapelle ohne Regenkleidung angegangen werden konnte. Leider war die Aussicht wegen des wolkenverhangenen Himmels nicht gut.

Weiter ging es zum Weilerwaldkopf und weiter am Albtrauf entlang bis zum Dreifürstenstein. An mehreren Aussichtspunkten konnte auf das Killertal und zur Burg Hohenzollern geschaut werden. Nach einer ausgiebigen Vesperpause wurde weiter Richtung Hirschkopf zum Mössinger Bergrutsch gewandert. 1983 rutschte hier der Albtrauf auf 600 Meter Länge bis zu 30 Meter ab und hinterließ im obereren Berich eine senkrechte Felswand, im unteren Teil eine riesige Geröll- und Steinwüste. Es war beeindruckend zu sehen, wie schnell die Natur sich das Gelände wieder zurück erobert. Danach ging es zügig, begleitet von einer kräftigen Dusche von oben, zurück zum Wanderparkplatz und zur Rückfahrt nach Allmendingen zur Schlusseinkehr in der Schloßmühle.