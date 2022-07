Allmendinger Viertklässler besuchen die Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 22. Juli war für uns Viertklässler ein ganz besonderer Schultag: Wir besuchten mit unseren Klassenlehrern, Frau Unsöld und Herr Gombold die Allmendinger Feuerwehr. Herr Wünsche erwartete uns dort mit drei weiteren Feuerwehrmännern. Den ganzen Vormittag über lernten wir viel über die Arbeit der Feuerwehr. Alles wurde uns sehr anschaulich mit spannenden Experimenten und Anschauungsmaterial erklärt. Auch die Löschfahrzeuge der Allmendinger Feuerwehr wurden uns genau gezeigt und wir durften sogar einzelne Geräte tragen oder ausprobieren. Wir merkten recht schnell, dass so ein Feuerwehrmann nicht nur mutig, sondern auch ganz schön stark sein muss. Außerdem bildeten wir eine Löschkette mit Eimern, um nachzuempfinden, wie anstrengend das Feuerlöschen früher war. Anschließend durften wir die richtigen Feuerwehrschläuche ausprobieren, was uns natürlich ein großer Spaß war. Zum Abschluss wurden wir sogar mit den Feuerwehrautos zur Schule zurückgefahren. Das war ein richtig toller Vormittag! Wir haben sehr viel gelernt und zudem noch jede Menge Spaß gehabt. Vielen Dank an die Feuerwehr Allmendingen und besonders an Herrn Wünsche, dass Sie uns diesen Tag ermöglicht haben.