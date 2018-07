Allmendinger Tennis-Herren betreten Neuland

Die Herrenmannschaft der Tennisabteilung des TSV Allmendingen hat erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Nach einer überzeugenden Saison (alle sechs Spiele wurden gewonnen) sicherten sich die TSV-Herren in der Begegnung beim SSV Ulm 1846 III am vergangenen Wochenende die Meisterschaft der Bezirksklasse. Bereits nach den Einzeln stand es 5:1 für die Allmendinger, die danach noch ein Doppel für sich entschieden. Das 6:1 in Ulm war für den TSV der sechste Sieg im sechsten Saisonspiel, womit der Mannschaft der erste Platz nicht mehr zu nehmen ist.