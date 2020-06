Allmendinger strampelt auf altem Rad quer durch Südafrika - das ist sein Reisebericht

Der Allmendinger Marcel Habrik ist 70 Tage mit einem 30 Jahre alten Fahrrad quer durch Südafrika gefahren. Doch dann kam Corona. In seinem Reisebericht erzählt der 23-Jährige von aufregenden Abenteuern, Hindernissen und netten Begegnungen.

Das ist sein Reisebericht:

Den Bachelor in Elektrotechnik am Karlsruher Institut für Technologie in der Tasche, den Beginn des Masterstudiums für April vorgesehen, so machte ich mich Mitte Januar auf die Reise in ein Land, das mich schon seit vielen Jahren interessierte. Viel vorbereitet habe ich nicht, nur ein bisschen recherchiert, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Schon seit Jahren bin ich viel zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und bin beispielsweise direkt nach dem Abitur nach Sarajevo getrampt. Nun gab es schon beim Start am Münchner Flughafen eine Überraschung: Ich saß im Flieger der Qatar Airways mit den Fußballern von Red Bull Salzburg, die zum Trainingslager in Doha/Katar flogen.

Für mich ging es nach einem kurzen Aufenthalt, bei dem ich mich mit orientalischen Gewürzen für die nächsten Wochen eindeckte, am nächsten Tag weiter. Am 18. Januar landete ich in Johannesburg. Dort baute ich am Flughafen mein aus Allmendingen mitgenommenes Fahrrad, ganz normal, Marke Koga Miyata, Baujahr 1989, sieben Gänge – ohne Akku – zusammen und fuhr den Linksverkehr beachtend zu einer Jugendherberge in der Innenstadt. Es waren die ersten von knapp 4000 „Radkilometern“ in Südafrika.

Der Allmendinger Marcel Habrik. (Foto: Habrik)

Am folgenden Tag erkundete ich Johannesburg, wobei mich besonders der Stadtteil Soweto, South West Township interessierte, der über Jahrzehnte Schauplatz von Demonstrationen gegen die südafrikanische Apartheidpolitik war.

Ein weiterer Besuch galt dem Constitution Hill, einem Ort mit langer Geschichte, heute Sitz des höchsten Gerichts Südafrikas. Er wurde 1893 als Militärbasis errichtet und später als Gefängnis genutzt, in dem zahlreiche prominente Personen wie Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und Winnie Madikizela-Mandela inhaftiert waren. Das Besondere am Verfassungsgerichtssaal: Die Tische der elf Richter sind mit traditionellen Kuhhäuten überzogen, deren unterschiedliche Musterung Diversität symbolisieren soll. Auffallend ist auch, dass die Richter tiefer sitzen als die Zuhörer.

Überall gastfreundliche Menschen

Über Polokwane gelangte ich nach Tzaneen in der Provinz Limpopo und genoss wie überall die Gastfreundschaft und das Wetter in einer tollen Gegend. Ab und zu machte ich Bekanntschaft mit Einheimischen, die mit dem Rad zur Arbeit unterwegs waren. Ein Fahrrad mit viel Gepäck erzeugte Aufmerksamkeit und so kommt man schnell ins Gespräch. Spätestens beim Versuch, mit dem großen bepackten Fahrrad zu fahren, war das Interesse an meiner Fahrradtour geweckt. Auch nach meiner Rückkehr habe ich über E-Mail und WhatsApp-Nachrichten noch Kontakt mit Menschen, die ich am Straßenrand kennenlernte.

Südafrika ohne Krüger-Nationalpark? Das passt nicht. Ich mietete ein Auto und blieb gleich zwei Tage. Innerhalb des Naturschutzparks gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten. Ich kam im Satara-Camp unter und hörte in der Nacht besonders die großen Katzen auf der Jagd. Safari, das heißt früh aufstehen, um die scheuen Tiere zu erspähen. Um 3.30 Uhr geht der Wecker, Kaffee kochen und das Zelt zusammenpacken. Um 4 Uhr öffnet das Tor zum Park. Jetzt hieß es, aufmerksam zu sein und Glück haben. Ich konnte eine große Gruppe Löwen und Hyänen erspähen. Das Highlight war aber das Sichten eines seltenen Afrikanischen Wildhunds.

Das alte Fahrrad. (Foto: Habrik)

Über die sogenannte Panorama-Route ging es der Grenze des Parks folgend gen Süden und dann kam Swasiland. Es ist ein Binnenstaat und grenzt auch an Mosambik. Ich durchkreuzte das Land von Nord nach Süd. In Big Bend, einer kleinen Stadt im Südosten, verspürte man überall einen süßlichen Geruch. Der Grund: Hier wird Zuckerrohr angebaut und verarbeitet. Zum Frühstück gab es immer Ananas, denn auch diese wird hier angebaut.

Nach Wiedereinreise nach Südafrika war die nächste Station Tougela Mouth. Hier mündet der Tougela, der in den Drakensbergen entspringt, in den Indischen Ozean, den ich hier erstmals sah. Der Küste des Indischen Ozeans folgend ging es weiter nach Durban, einer Küstenstadt mit einer phantastischen Küstenpromenade und botanischen Gärten. Indischer Ozean, das bedeutet angenehm warmes Wasser. So habe ich mich an heißen Tagen immer wieder im Ozean abgekühlt.

Ungeplante Unterbrechung

In der Nähe von dem kleinen Dorf Harding, unweit der Grenze zu Lesotho, machte ich Mitte Februar eine kleine Rast und stellte das Fahrrad an einem Straßenschild ab. Wenige Meter daneben gönnte ich mir auf einer Bank ein paar Kekse.

Ein kleiner Lastwagen, ein sogenannter Pickup, kam von der Straße ab und demolierte mein Fahrrad. Dem Fahrer tat der Vorfall wirklich leid. Wir luden das Rad auf die Ladepritsche und fuhren zur Polizei zur Unfallaufnahme. Die Beamten waren sehr freundlich und zuvorkommend.

Aber eines kam mir doch etwas seltsam vor. Auf der Polizeistation musste ich nun ein Formular ausfüllen, wo tatsächlich noch gefragt wird, ob ich, weiß, schwarz, farbig oder Asiate bin. Auf Nachfrage wurde mir auch erklärt, farbig sei jemand, dessen einer Elternteil schwarz und der andere weiß sei. Ein Rückfall in alte Zeiten oder doch nur alte Formulare? Der Unglücksfahrer fuhr mich anschließend nach Harding zu meiner Unterkunft, wo ich drei Tage verbrachte, und ich erlebte etwas, was ich noch nie erlebt habe: Mein Missgeschick hatte sich in dem kleinen Dorf herumgesprochen. Und was geschah? Auf dem Wochenmarkt wollte der Händler kein Geld von mir; er gab noch Obst dazu. Ein Passant drückte mir 60 Rand in die Hände. Ein Autofahrer hielt neben mir an und drückte mir ebenfalls Geld in die Hand. Einfach großartig.

Neues Rad für wenige Euros

Am 21. Februar fuhr ich mit dem Bus nach Port Elisabeth, wo ich mir auf dem Gebrauchtmarkt für 900 Rand (45 Euro) ein „neues“ Fahrrad kaufte. Es handelte sich um ein Hercules City Cruiser ebenfalls aus dem Jahr 1989. Nun konnte die Fahrradtour von Port Elisabeth aus weitergehen, zuerst nach Jeffreys-Bay, einem weltbekannten Surfgebiet.

Wenige Tage später hatte ich das Westkap erreicht. Die Provinz grenzt sowohl an den Indischen Ozean als auch an den Atlantik. Hier beginnt auch der wohl bekannteste Küstenabschnitt Südafrikas, die Garden Route. Sie zeichnet sich mit Naturschutzparks und Lagunenlandschaften aus. Mit viel Dschungel, in dem Affen von Baum zu Baum springen, hält dieser Küstenabschnitt einige Überraschungen parat.

Traumhafte Landschaftsaufnahmen aus Südafrika. (Foto: Habrik)

Um dem windigen Küstenabschnitt zu entfliehen, was mit dem Rad von Zeit zu Zeit ziemlich anstrengend werden kann, machte ich einen Abstecher in die Klein Karoo. Es ist eine „kleine Wüste“ im Westkap. Hier werden auf vielen Straußenfarmen die Tiere mit den größten Augen aller Landlebewesen gehalten. Über 40 Grad sind hier keine Seltenheit. Deshalb hieß es, früh aufstehen und am Nachmittag eine Siesta.

Über den Swartbergpass, einer beliebten Mountainbikestrecke, ging es weiter ins kleine Dorf Prince Albert. Die Region um Prince Albert hatte seit fünf Jahren keinen nennenswerten Niederschlag, was zu einer akuten Wasserknappheit in der ganzen Region führte. Schließlich war ich über die Route R62 am südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents, am Kap Agulhas, angelangt, das die offizielle Grenze zwischen Indischem und Atlantischem Ozean darstellt.

Ereignisse überschlagen sich

Am 18. März erreichte ich Kapstadt. Nun aber überschlugen sich die Ereignisse in Sachen Corona. Am 20. März wurde die Grenze nach Namibia teilweise geschlossen. Mein Plan, am Atlantik entlang nach Namibia zu fahren, war damit hinfällig. Ich hatte ja schon in der Heimat bei Qatar Airways den Rückflug ab Windhuk gebucht. Am 21. März buchte ich problemlos den Rückflug ab Kapstadt über Doha/Katar nach München für den 24. März. Da die ersten Cafés und Strände schon geschlossen waren, wanderte ich mit einer Holländerin auf den Tafelberg. Der Ausblick von seinem Gipfel ist phänomenal. Ein großer Bergrücken, der sich von Kapstadt aus bis zur Spitze der Halbinsel, dem Kap der Guten Hoffnung hinunterzieht.

Am Abend des 23. März verfügte der südafrikanische Staatspräsident Cyril Ramaphosa eine Ausgangssperre ab 26. März. Ich flog wie geplant am Abend des 24. März in Kapstadt ab und landete nach 18 Stunden in München.

Mein Fahrrad überließ ich einem Unbekannten. Mit einem Schild, auf dem „Free“ stand, sowie einem Brief für den neuen Besitzer, stellte ich es vor dem Flughafen-Terminal in Kapstadt ab, in der Hoffnung, dass mein Fahrrad jemanden anderen auch die Möglichkeit gibt, damit mobil zu sein. Es war eine wunderschöne Zeit in einem wunderbaren Land und ich bin unglaublich glücklich und dankbar für die Gastfreundschaft.