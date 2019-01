Allmendinger Schulen richten besonderen Raum für Schüler ein

Schon vor Weihnachten fanden im Raum der Stille in Allmendingen die ersten „adventlichen Pausen“ statt. Nun ist der neue Ort zum Innehalten im Ganztagsgebäude der Schule auch offiziell eröffnet worden. Bisher gibt es nur ein vergleichbares Projekt in der Region.

Hier ist das Genießen erwünscht und das für alle Glaubensrichtungen. Sonja Gkiortzis, Lehrerin

Schon vor einigen Jahren brachte Schuldekan Michael Dahmen die Idee das erste Mal zur Sprache. Bei den Lehrerinnen Klaudia Lahn und Sonja Gkiortzis rannte er offene Türen ein, doch damals war das Projekt „Raum der Stille“ in der Allmendinger Schule schlicht aus Platznot nicht umsetzbar. Immer wieder kam die Idee zur Sprache, bis Klaudia Lahn dann doch eine Möglichkeit sah, den Raum einzurichten. „Wir dachten, man könnte die Bücherei teilen“, blickt sie zurück. Und tatsächlich ließ sich in der Mitte des Raumes ein Vorhang installieren. Nun ist der Raum zweigeteilt. Links der Raum der Stille mit den offenen Regalen, dem großen orangen Teppich und den vielen Sitzkissen und rechts die Bücherregale wie eh und je.

Stressfrei sein

Geld bekam die Schule dafür von der Diözese, der Gemeinde, der Landeskirche und der Kirchengemeinde. Zusätzlich ist das Schulfestkonto geplündert worden. Es ist ein Raum entstanden, in dem die Schüler mal stressfrei sein können, erklärt Cordula Haller. Hier sollen die Schüler zuhören können, wenn Lehrer vorlesen oder sich den Kummer und die Sorgen von der Seele reden. „Hier ist das Genießen erwünscht und das für alle Glaubensrichtungen“, ergänzt Sonja Gkiortzis. Musik und Düfte sollen dabei unterstützend wirken.

In der Adventszeit war der Raum jeweils einmal pro Woche für die Klassen eins und zwei, drei und vier oder Schüler der Gemeinschaftsschule geöffnet. So ist es auch im Februar geplant, bevor dann im Frühjahr auf das Osterfest vorbereitet werden soll. Zusätzlich zu den Pausenangeboten, die im Advent schon sehr gut angenommen wurden, können die Lehrer der Schule schulstundenweise in den Raum der Stille gehen und beispielsweise Klassengespräche in ruhiger Atmosphäre mit den Schülern führen. Die drei Initiatorinnen Klaudia Lahn, Sonja Gkiortzis und Cordula Haller wollen mit Ratschlägen zur Seite stehen, wie eine solche Stunde gestaltet werden könnte.

Einweihung mit kirchlichem Segen

Zur Einweihung am Freitagmittag hatten die drei Lehrerinnen neben den beiden Schuldekanen, die eine Kinderbibel mitbrachten, auch Pfarrer Martin Jochen Wittschorek eingeladen, der den Raum segnete. Musikalische umrahmten die Schüler die kleine Feier.

