Allmendinger Schützen: Knappe Niederlage gegen Grabenstetten

Die Luftgewehrschützen des SV Allmendingen haben am Verbandsliga-Wettkampftag in Neidlingen gegen die Mannschaft des SV Grabenstetten verloren. 2:3 hieß es nach dem dritten Allmendinger Wettkampf der Saison.

An Position eins trat Rene van Stichel gegen eine starke Konkurrentin an, die nach einer schwachen zweiten Serie des Allmendinger Schützen davonzog. Sonja Ortner an Platz zwei konnte ebenfalls mit ihrem Gegner nicht mithalten und musste sich trotz einer starken Schlussserie geschlagen geben. Julien Stranig dagegen machte es besser: Er setzte seinen Kontrahenten durch ein schnell geschossenes und gutes Ergebnis unter Druck und gewann den ersten Punkt für den SV Allmendingen.

Sein Mitstreiter Patrick Lang ließ seine Gegnerin an Position vier ebenfalls nach den ersten Schüssen hinter sich und rettete seinen Vorsprung ins Ziel. Zur Mannschaft hinzugekommen war der junge Jan Prei, der für den Stammschützen Steven Blakowski kurzfristig eingesprungen war. Prei konnte trotz eines guten Ergebnisses an Position fünf nicht mit seinem Gegner Schritt halten, der einen Supertag erwischt hatte und das beste Ergebnis des gesamten Wettkampfes erzielte. Somit mussten die Allmendinger mit einer Niederlage von 2:3 den Heimweg antreten.

Der nächste Wettkampf der Luftgewehrschützen des SV Allmendingen in der Verbandsliga findet am 9. Dezember in und gegen Starzach sowie gegen die SGi Wannweil statt.