Allmendinger Schützen bestätigen den Vorstand

Zur 42. Hauptversammlung des Schützenverein Allmendingen haben sich die Vereinsmitglieder am Freitagabend in ihrem Schützenheim in Allmendingen versammelt. Mit der Begrüßung der Mitglieder eröffnete der Vorsitzende Ralf Junghans die Hauptversammlung. Außerdem bedankte er sich bei dem Musikverein Allmendingen für deren Ständchen vor Beginn der Hauptversammlung. Anschließend gab Schriftführer Norbert Gaumann einen kleinen Rückblick über das vergangene Schützenjahr 2017.

Er erinnerte sich an viele Termine wie der Bezirksschützentag am 19. März in Ertingen oder die Vatertagswanderung am 25. Mai. Den nächsten Bericht erstattete Vorsitzender Ralf Junghans. In diesem gab er den Mitgliedern einige Informationen, wie den aktuellen Mitgliederstand von 236 Mitgliedern. Darunter befinden sich 140 aktive Mitglieder, davon 17 Jugendliche. Zu der Seniorengruppe gehören aktuell 17 Senioren. Weiter gab er einen Überblick über die Höhepunkte 2017, wie den Nachtumzug, das Vereineschießen und vieles mehr. Aber auch für 2018 hat der Verein so einiges vor. Unter anderem viele Geburtstage und Feste sowie das Vereineschießen. Danach berichtete Jugendleiter Dieter Prei von den vielen Aktivitäten und Erfolgen der Jugend. So konnte unter anderem Jan Prei bei den Landesmeisterschaften einen Überraschungserfolg mit 386 Ringen verbuchen und wurde im Luftgewehr Vize-Landesmeister. Stellvertretend übernahm der zweite Vorsitzende Martin Dasch den Bericht des Schießleiters Thomas Gaus im Bereich Gewehr. Auch hier gab es einen Überblick über das vergangene Sportjahr. So zum Beispiel auf die Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und vielen weiteren Wettkämpfen. Da bis zu der Hauptversammlung kein Schießleiter im Bereich Pistole gefunden werden konnte, übernahm Ralf Junghans den Bericht.

Auch hier gab es einen Einblick in die verschiedenen Wettkämpfe. In beiden Bereichen konnte der Verein einige Erfolge verbuchen. Bei der Kreismeisterschaft 2018 konnte der Verein zum Beispiel 15 erste Plätze ergattern. Heinz Templin verlas anschließend den Bericht der Seniorengruppe. Denn nicht nur die Jugend konnte Erfolge vorweisen. So wurden auf den ersten Plätzen Monika Roth Seniorenmeisterin und Stefan Posavcevic Seniorenmeister. Schatzmeister Walter Ruoß gab anschließend einen Einblick und Überblick in die Ein- und Ausgaben des Vereins. Ruoß gab außerdem in seinem Bericht bekannt, dass er sein Amt abtreten wird. Kassenprüfer Thomas Zink lobte danach die Arbeit des Schatzmeisters und hatte keinerlei Beanstandungen. Der Vorstand wurde durch Manfred Huber, stellvertretender Bürgermeister, einstimmig entlastet.

Im Anschluss wurden viele Mitglieder geehrt. Der neue Schützenkönig wurde Manfred John. Neuer Jungschützenkönig ist Luca Prei. Vom Schützenkreis Ehingen wurden durch den zweiten Kreisschützenmeister Manfred Sauter Nadine Bohnacker, Manfred Rechtsteiner und Erwin Maier geehrt. Die goldene Vereinsnadel gab es für Dieter Prei vom Deutschen Schützenbund. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Paula Dasch die silberne Vereinsnadel von Ralf Junghans überreicht. Außerdem gab es die goldene Vereinsnadel für 25 Jahre Mitgliedschaft für Philip Kretschmer, Julia Müller, Anton Starzmann, Gisela Wernikowski und Theresia Wörz. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Otto Baier, Heinz Bommas, Bruno Braungardt, Adolf Brobeil, Günter Callies, Ernst Hirschle, Werner Lepple, Johann Traub und Hellmut Wörz eine Urkunde mit Präsent. Einige Geehrte mussten sich für die Hauptversammlung entschuldigen.

Im Anschluss wurden von Manfred Huber die Neuwahlen eingeleitet und dann von Ralf Junghans weitergeführt. Einstimmig gewählt wurden: Ralf Junghans als Vorsitzender, Manfred John als Schießleiter im Bereich Pistole, Nadine Bohnacker als kommissarische erste Schatzmeisterin, Rebecca Ott als zweite Schatzmeisterin, Ralph Keck und Thomas Zink als Kassenprüfer, Julien Ihle und Manfred Rechtsteiner als Beisitzer und Thomas Gaus sowie Erwin Maier als Fähnrich. Das Amt des Jugendleiters Dieter Brei, wurde bereits am vergangenen Montag in der Jugendversammlung erneut gewählt. Dies wurde dann am vergangenen Freitagabend von den aktiven Mitgliedern bestätigt.

Höhepunkt der Hauptversammlung waren die Danksagungen an Anton Rapp, für sein jahrelanges Engagement wie seine Tätigkeit im Schützenkreis für den Verein, und Walter Ruoß. Er wurde zu seiner Überraschung zum Ehrenmitglied ernannt. Unter dem letzten Tagesordnungspunkt verabschiedete sich der Schatzmeister. „Etwa 30 bis 35 Jahre habe ich das Amt des Schatzmeisters gemacht und es war mir immer eine Freude. Diese Erfahrungen möchte ich nicht missen“, so Walter Ruoß. Außerdem gab es noch weitere Themen wie die Suche nach einem Verantwortlichen für die Aufsichtenliste.

Zum Ende der Hauptversammlung bedankte sich Vorstand Ralf Junghans bei seinen Vereinsmitgliedern für deren Arbeit und Engagement im Verein.