Allmendinger prämieren beste Kleintiere

Hühner, Enten, Gänse, Tauben und Kaninchen werden am Freitag in Allmendingen prämiert. Am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr können sich Besucher in der Allmendinger Turn- und Festhalle die Tiere des Kleintierzuchtverbandes Allmendingen anschauen. Für Kinder gibt es einen Streichelzoo mit einem Esel, Schafen, Ziegen und Hasenbabys.

Seit zwei Tagen schon sind 50 Helfer in der Allmendinger Halle im Einsatz, um alles für die diesjährige Kleintierschau vorzubereiten. Sie haben sich wieder einiges einfallen lassen, um die Tiere schön in Szene zu setzen. So gibt es unter anderem im vorderen Bereich der Halle dieses Jahr ein kleines Dorf für Meerschweinchen und einen Bereich, indem die Besucher Riesenschildkröten bestaunen können.

Zudem zeigen die etwa 60 aktiven Züchter des Vereins ihre schönsten Tiere. Käfige für 290 Stück Geflügel und etwa 180 Kaninchen sind in der Halle aufgebaut worden. Nach und nach kommen am Donnerstag die Vereinsmitglieder und setzen ihre Tiere ein. Darunter ist auch Helmut Braig, der seine Hühner extra noch gewaschen hat, damit ihr Gefieder richtig schön flauschig aussieht. Er zeigt stolz seine Zwerg-Holländer-Weißhaube mit den verrückten Frisuren und die weißen Zwerg-Seiden-Hühner. Auch der Vereinsvorsitzende Willi Knab hat seinen Kaninchen vor der Schau die Krallen geschnitten und das Fell gestutzt. Jungmitglied Moritz hat schon einiges an Erfahrung bei den letzten Schauen gesammelt. Damals gewann sein Kaninchen immer. Dieses Jahr hat er ein neues Weibchen dabei.

Zusätzlich zu den Zuchttieren werden in der Halle auch Ziervögel und Reptilien gezeigt. „Die sind in der Garage hinten in der Halle in 25 Terrarien untergebracht“, weiß Willi Knab, der sich mit seinen Vereinskollegen über die Dekoration der Halle wieder viele Gedanken gemacht hat, bevor sich die Mitglieder für das Thema Frühling entschieden. „Wir werden alles mit bunten Blumen schmücken“, schaut Knab am Donnerstag voraus. Zusätzlich sind in der Halle Fasane, Rebhühner und Pfauen zu sehen.