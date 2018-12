Allmendinger Musiker spielen in Altheim

Mit einem Weihnachtsständchen hat ein Ensemble des Musikvereins Harmonia Allmendingen am Samstagabend Bürger in Altheim auf das bevorstehende Fest eingestimmt. Das Anspielen des Festes ist bereits seit rund 15 Jahren Tradition.

Gegenüber dem Haus von Karl und Gisela Bierer in der Schulstraße stellten sich ein Klarinettist, ein Saxofonist, eine Trompeterin, zwei Hornistinnen, eine Tenorhornistin, ein Posaunist und ein Tubist auf und ließen „Ihr Kinderlein kommet“ ertönen. Mit der Tuba dabei war der Musikvereinsvorsitzende Joachim Keller. Vor Bierers Haus hatten sich rund 40 erwartungsfrohe Altheimer, darunter einige Kinder, versammelt und erfreuten sich an den weihnachtlichen Klängen. Nach „Zu Bethlehem geboren“ und „Alle Jahre wieder“ sprach Ulrike Knoll besinnliche Worte unter dem Motto „Ein Stern führt durch die Dunkelheit“. „Frohe Weihnacht“ sagte Joachim Keller an und die übrigen Musiker ergänzten „wünscht der Musikverein Allmendingen“. Dann war erst einmal Pause angesagt. In der geheizten Garage gab es Glühwein, Punsch und eine große Auswahl an Weihnachtsgebäck für alle. Danach griffen die Musiker noch einmal zu den Instrumenten und spielten „Kling Glöckchen“, „O du fröhliche“ und den „Sterzinger Andachtsjodler“.

An drei Plätzen spielten die Allmendinger Musiker in Altheim auf, an einem in Schwörzkirch, bei der Niederhofener Kapellenweihnacht und an zwei Stellen in Hausen ob Allmendingen. Den geselligen Abschluss feierten sie in Niederhofen.