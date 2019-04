Allmendinger Mütter spenden für eine neue Schaukel

Aufgewertet ist der Spielplatz beim Gasthaus Kreuz in Allmendingen. Die Mitglieder der Gruppe „Wunderkinder“ (Wuki) haben 2000 Euro gespendet, um eine Schaukel anschaffen zu können. Die Gemeinde steuerte den Rest an Finanzmitteln bei, um die Schaukel vollends zu bezahlen. Der Bauhof stellte die Schaukel mit ihren feuerroten Pfosten und dem feuerroten Träger vor einigen Tagen auf. Zwei Kinder können gleichzeitig schaukeln. Ein Sitz ist passend für kleine Kinder ausgerüstet.

Am Mittwoch fanden sich sechs der neun Wuki-Organisatorinnen am Spielplatz ein, um die Schaukel ihrer Bestimmung zu übergeben. Die Gruppe Wunderkinder ist in Allmendingen vor ein paar Jahren von Sina Detzel, Stefanie Fähnle und Stefanie Raimondo gegründet worden und tritt als Organisationsteam für den Kinderbekleidungsflohmarkt in Erscheinung. Der nächste Kinderkleiderflohmarkt findet übrigens am Samstag, 4. Mai, statt. Schwangere dürfen dann ab 13.30 Uhr für den künftigen Nachwuchs einkaufen. Die restlichen Interessenten werden ab 14 Uhr eingelassen und können sich bis 16 Uhr mit Bekleidung für die Kinder eindecken. Für eine Bewirtung ist ebenfalls gesorgt.

Das Wuki-Team nahm anfangs zehn Prozent und inzwischen 15 Prozent vom Wiederverkaufspreis als Aufwandsentschädigung. Davon wurden schon in den vergangenen Jahren stets kleinere Summen für den guten Zweck am Ort gespendet, aber eben auch über die paar Jahre die große Summe für die Schaukel angespart.

Bei der Vorstellung der Anschaffung am Mittwoch waren als Vertreter der Gemeinde Bauamtsleiter Johannes Braun und sein Stellvertreter Roland Nieß anwesend. Sie schreiben der Schaukel, die von den Bauhofmitarbeitern an zwei halben Tagen installiert wurde, eine Lebensdauer von 15 Jahren zu.